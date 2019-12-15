Hindistan cevizi yağının faydaları neler egzama ve mantara iyi geliyor!

Tropik iklimlere özgü bir besin olan hindistan cevizi genelde tatlıların üzerinde kullanılsa da yağıyla da vücuda inanılmaz faydalı yapısı sayesinde kırışıklıklardan, egzamaya; mantardan, kilo vermeye birçok yarara sahip. İşte hindistan cevizi yağının hiç bilmediğiniz faydaları!

Egzama ve mantarı yok ediyor

Hindistan cevizi yağının cildi nemlendirme, yaşlanmayı geciktirme, kırışıklık ve çatlakları giderme gibi birçok önemli özelliği bulunuyor. Ayrıca egzama ve mantar gibi cilt sorunlarında da kullanılıyor. Son dönemlerde ise bu tropikal meyvenin yağı, sağlığa olan diğer faydalarıyla ön plana çıkıyor.

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitleri (MCFA)'ni içerir. Trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asididir ve metabolizmayı hızlandırır. Böylece kilo verimi hızlanır.

Doğal makyaj temizleyici

Bildiğiniz ve denediğiniz en etkili makyaj temizleyicileri kadar etkilidir. Hatta en dayanıklı su geçirmez maskaranın bile Hindistan cevizi yağı karşısında hiçbir şansı yok. Bir parça pamuğa bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün,cildinize uygulayın ve 10 -15 dakika bekletin.Makyajın eriyip gittiğini göreceksiniz.

Kötü kokuları yok ediyor

Hindistan cevizi yağı için doğal bir deodorant diyebilir. Bu yağın içerisinde bulunan laurik asitler, kötü kokuların oluşumuna engel oluyor.

Antibakteriyel özelliklere sahip

Hindistan cevizi yağı antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını bir bardak su ile seyreltin ve gargara yapın. Ağzınızın çok ferah koktuğunu hissedeceksiniz. Aynı zamanda ağızdaki zararlı bakteriler yok etmeye yardımcı da olacaktır.

Göz altı torbalarına ve kırışıklıklara çözüm

Göz bakımı için fazladan para harcamanıza gerek yok! Her gece yatmadan 30 dakika önce,parmak uçlarınızla Hindistan cevizi yağını göz altlarınıza masaj yaparak uygulayın.Göz altı torbalarının ve ince çizgilerin onarılmasında Hindistan cevizi yağı etkili bir seçenektir.

Pürüzsüz cilde sahip olmanızı sağlar

Hindistan cevizi yağı güzellik rutininize eklemeniz gereken doğal bir mucize. Peeling ( vücuttaki ölü derileri soyma işlemi) için de kullanabileceğiniz bu yağ ile pürüzsüz ve yumuşacık bir cilde sahip olabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını ve tozşekeri karıştırın. Ardından vücudunuza sürün ve ılık suyla durulayın.

Emziren annelerin sütünü arttırıyor

Emziren bir anneyseniz, anne sütünün bebeğin gelişiminde ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Hindistan ceviz yağı, içeriğindeki sağlıklı yağlar sayesinde anne sütünün artmasına yardımda bulunuyor.