Boğaz ağrısını geçiren doğal yöntemler neler soğan suyunu deneyin!

Boğaz ağrısını geçiren doğal yöntemler neler? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Her derde deva olan soğan bu konuda da imdadımıza yetişiyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak hem vücut direncini arttırıyor hem de boğaz ağrılarını anında kesiyor. İşte boğaz ağrısını geçiren soğanlı su tarifi!

MALZEMELER:

1 adet soğan, 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Bir adet soğanı temizliyorsunuz. Temizleme işleminin ardından soğanı dört parçaya bölüyorsunuz. Bir bardak suya böldüğümüz soğandan koyuyorsunuz ve bir gün beklettikten sonra sabah içebilirsiniz.Hepsi bu kadar! Boğaz ağrınızın çok kısa sürede geçtiğini göreceksiniz.