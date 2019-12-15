Deniz Seki'den çarpıcı itiraf! Başıma ne geldiyse aptallıklarımdan geldi!

Deniz Seki, "Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki" konsept konserlerinin 3.'cüsü önceki gece İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi'nde verdi. Şarkılarıyla hayranlarını mest eden Şarkıcı konserinde seyircisine "Bugüne kadar başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan geldi..." diyerek itiraflarıyla hayranlarına içini döktü.

Bende mantık yok

Konserinde seyircisi ile sohbet eden Deniz Seki "Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki" konserler serisinin yenisinde şarkıları alkış alırken, "Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben ne yaptıysam, başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok." diyen sevilen sanatçı sözlerine şöyle devam etti "Benim EQ'um (duygusal zeka) yüksek. Kalbini kirletmeyen, hiç karartmayan bir kadınım. Kimseyi de suçlamıyorum. Ne yaşadıysam ben müsaade ettim." itirafları ile seyircisi ile dertleşti.

Hayranlarını mest etti

Deniz Seki, müzik kariyerinde hep dirsek temasında olduğu ve müzik severlerin kalbine dokunan ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkılarının yanı sıra sözü müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan özel bir repertuvar ile de dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.