Rihanna'nın hayatı belgesel oluyor! Alacağı rakam dudak uçuklattı!

Amazon, Rihanna'nın hayatını belgesel yapmak için şarkıcıya dudak uçuklatan teklifte bulundu. Yapımın tüm haklarını satın alan Amazon, şarkıcıya 25 milyon dolar’lık (yaklaşık 144.6 milyon TL) teklif sundu.

Birkaç yıldır çalışıyor

The Hollywood Reporter’ın haberine göre; Rihanna’nın hayatını anlatacak belgeselin detayları belli oldu. Yapımın tüm haklarını satın alan Amazon, şarkıcıya 25 milyon dolar’lık teklifte bulundu. Yönetmen koltuğunda oturacak Peter Berg’in birkaç yıldır bu proje üzerinde çalıştığı öğrenildi.