Tuğba Ekinci'nin Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Yaptığı siyasi paylaşımlarla sürekli olarak gündemde olan Tuğba Ekinci, bu kez de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Ekinci, bu paylaşımı ile takipçilerinden tam destek aldı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Paylaşımı beğeni butonunu çökertti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini her fırsatta dile getiren şarkıcı Tuğba Ekinci, Erodğan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına, ''Daha çok gençsiniz Recep bey çok işler yapıcaksınız ayrıca sıgara içenler için yaptığınız tüm müdahaleler için teşekkürederim'' notunu düştü.

Tuğba Ekinci kimdir?

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977, Kars Türk pop müzik şarkıcısı. Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu.