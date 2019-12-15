Ünlü oyuncu Hande Erçel'i duygulandıran doğum günü hediyesi!

48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'i geçtiğimiz yıl kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel'e hayranlarından ağlatan hediye geldi. Uzun süre annesinin acısını yaşayan ünlü oyuncuya hayranlarından anlamlı bir doğum günü hediyesi aldı.

Aylin Erçel adına su kuyusu açtırdılar

Güzel oyuncunun fanları, Kasım ayında 26. yaşını kutlayan oyuncu Hande Erçel için açlık ve susuzlukla savaşan Arakan'da oyuncunun 1 yıl önce vefat eden annesi Aylin Erçel adına su kuyusu açtırdı.

"İyi ki yanımdasınız"

Bir dernek vasıtası ile açtırılan su kuyusuna 10 Ocak'ta kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adının verildiğini öğrenen güzel oyuncu, çok duygulandı. Sevenlerine sosyal medya aracılığıyla duygu yüklü bir mesaj yayınladı. Annesine çok bağlı olan oyuncu, hediye için hayranlarına "Hepinizin isimlerini tek tek okudum. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki yıllardır benimlesiniz. İyi ki yanımdasınız" sözleriyle teşekkürlerini yolladı.