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Hande Yener sık sık imla hatası yapan Demet Akalın'a TDK göndermesi yaptı!

Hande Yener, yakın gözlüğü hediye ettiği Demet Akalın'ın kendisine teşekkürüne TDK göndermesi yaparak cevap verdi.

Hande Yener sık sık imla hatası yapan Demet Akalın'a TDK göndermesi yaptı!
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Bir dönem küslükleri ile magazin basınında çok konuşulan Türkçe popun önemli isimleri Demet Akalın ve Hande Yener eski kötü günlerine veda etti. Artık aralarından su sızmayan iki yakın arkadaşın Twitter'da birbirleriyle şakalaşırken yaşadığı diyalog gözlerden kaçmadı.

Hande, Demet'in yazım hatası yapmasına takıldı

Bir süredir ev karantinasında olan Akalın, meslektaşı Hande Yener’in kendisine gönderdiği yakın gözlüğü ile selfie çekti ve fotoğrafını “Canım Hande Yener’im dışarı çıkamıyorum diye yakın gözlüğü gönderdi, artık hatasız yazacağım” açıklamasıyla paylaştı. Hande Yener ise Demet Akalın'ın meşhur yazım yanlışlarına gönderme yaparak “TDK ile ilgisi yoktur diyorsun, güle güle kullan canım” şeklinde yanıtladı.

 

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