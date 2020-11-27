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Kitap nasıl okunur okumuş olmak için kitap kurcalamayın!

Bilginin temel kaynağı olan kitap birçoğumuzun hayattaki yol arkadaşı! Peki etkili kitap nasıl okunur? Cevabı için haberi okumaya devam edebilirsiniz!

Kitap nasıl okunur okumuş olmak için kitap kurcalamayın!
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Herkesin hayatında farklı bir dünyayı ifade eden ve sunan kitap okuma alışkanlığı 'boş zamanları doldurma' kavramından ziyade kişinin hobilerinden ve beklentilerini karşılayacak düzeyde günün belirlenen saatlerinde edinilebileceği bir hobidir. Kitap okuma alışkanlığı olmayanların veya kitap okurken bazı sorunlar yaşayanların sık sık merak ettiği 'Kitap nasıl okunur kitap okurken uyulması gereken kurallar nelerdir?' gibi sorulara yanıt aradık ve elmaelma.com okurları için kitap okurken uygulamanız gerekenler hakkında bir derleme yaptık!

Okumuş olmak için kitap kurcalamayın!

Kitap okumanın en önemli kurallarından biri de okudum demek için okumaktır. herhangi bir ortamda adı geçtiğinde üç beş kelime kurarak anlattığınız ve 'Aaa evet helal olsun bu kitabı da okumuş' cümlelerini duymak için okuduğunuz kitaplardan istediğiniz verimi alamamakla beraber oflayıp puflamalarla vaktinizden çalmış olursunuz. Amacınız okuduğunuz kitaplardan istediğiniz verimi alacağınız konulara yönelmek olmalıdır.

Kitap ne kadar sürede hangi hızda okunmalı?

Tartışmalara konu olan sorulardan biri de kitap ne kadar sürede hangi hızda okunmalı? sorusudur. Merak edilen bu soruya yanıt olarak okura göre veya kitaba göre değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak kitap okurken bir sayfaya ayrılan vaktin 1 dakikayı geçememesi normal olarak kabul edilmektedir.

Metinleri çizmek veya not almak şart mıdır?

Araştırma metinlerinde altını çizerek veya metinlere dair küçük küçük notlar alarak okumak sizin okuduğunuz metnin görsel fotoğrafını çekmenize yardımcı olur. Böylelikle akılda kalıcı olması adına çok daha etkili olur. Ancak romanlarda not tutma veya altını çizmek çok da zorunlu değil. Eğer ki okunulan romanda ufak notlar 'Kim kimin nesi ya da hangi olay nerede başladı' gibi olayları sayfanın yanına alabilirsiniz.

Okuduğunuz her kitabın ardından yazı yazın

Bitirdiğiniz her kitabın ardından arka sayfasına veya küçük bir not defteri tutup kitap hakkındaki olumlu veya olumsuz eleştirileriniz not alın veya okuduğunuz konuya göre hissettiğiniz şeyleri bir sayfaya dökün. Bu yöntem hem sizin kaleminizi kuvvetlendirmeye yardımcı olacaktır hem de ilerleyen dönemlerde aynı kitabı okurken kitabın verdiği mesajları farklı boyutlarda değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

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