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Limon suyu içmek ne işe yarar vücudu alkalize eder!

Sabahları içilen suya birkaç damla limon sıkarak vücudunuza birçok fayda sağlamanız mümkün. İşte limon suyunun bilmediğiniz mucizevi faydaları!

Limon suyu içmek ne işe yarar vücudu alkalize eder!
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Sabahları içtiğiniz suya damlattığınız limon düzenli yapıldığı takdirde vücuda inanılmaz faydalar sağlıyor. Her gün içilen limon suyu bağışıklık sistemini güçlendirmekten, vücudu alkalize etmeye; konsantrasyonu arttırmaktan, kanı arttırmaya, vücuda saymakla bitmeyen yarar sağlıyor. İşte her gün limon suyu tükettiğinizde vücudunuza yapacağınız faydalar!

Limon PH Alkalin seviyesini dengeler

Kronik hastalıklarla savaşmak için vücuttaki alkalin dengesini korumak çok önemlidir. Limon,asit içermesine rağmen,tüketildiğinde vücudun alkalize olmasına yardımcı olur.

Limon suyu bağışıklık sisteminizi güçlendirir

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir

Limonsuyunun içinde bulunan potasyum, beyne ve sinir hücrelerine yardımcı oluyor. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirip, sinir sistemini sakinleştiriyor. Zihniniz stres altındayken vücudunuz C vitamini kaybeder. Limon, bu vitaminleri geri kazanmanızı sağlar.

Limon suyu kanı temizler

Limonsuyu vücudun, kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.

Kan şekerini dengeler

Limonsuyu içerisinde bulunan asit, besinlerin kan şekeri üzerindeki etkilerini hafifletiyor.

Limon suyu kilo vermenize yardımcı olur

Limon, içerdiği pektin lifler sayesinde açlık hissini azaltacaktır. Genel olarak alkali besinleri daha çok tüketirsenizdaha hızlı kilo verirsiniz.

Limon suyu harika bir idrar söktürücüdür

Vücudu temizleyip, toksinlerden kolayca arındırılmasını sağlar. Bu sayede idrar yolunuz sağlığını korur.

Limon suyu sindirime yardımcıdır

Taze limonsuyu, böbrekleri ve sindirim sistemini temizliyor. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı oluyor.

Kemik erimesini durdurur

Limonsuyunun içinde bulunan C vitamini, vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısı ile kemik erimesi ile savaşmaya yardımcı oluyor.

Bebeklerin kemik gelişiminde faydalı

Hamilelikte,iki yemek kaşığı taze sıkılmışlimonsuyu, suyla karıştırılarak içildiğinde bebeğin kemik gelişimine yardımcı oluyor.

Limon suyu uykusuzluğa iyi gelir

Limon suyu daha iyi uyumanızı sağlıyor.

Limon suyu cildinizi temizler

C vitamini, kırışıklığınıza ve siyah noktalarınıza iyi gelir.Kandaki toksinleri temizler. Sabahları içtiğiniz ılık suyun etkisini arttırmak adına, limonsuyunu doğrudan cildinize de sürebilirsiniz.

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