Uyurgezerlik neden olur stresli dönemlerde artış gösteriyor!

Uykuda iken insanların kalkıp yürümelerine neden olan bir rahatsızlık olan uyurgezerlik, genellikle bir kişinin derin uykudan daha hafif bir aşamaya veya uyanık duruma geçtiği zaman olur. Uyurgezer etkinlik boyunca cevap veremez ve genellikle hatırlamaz. Bazı durumlarda, konuşabilir ancak konuştukları anlamlı olmayabilir. Uyurgezerlik çoğunlukla çocuklukta olur, tipik olarak 4 ile 8 yaşları arasındadır. Ancak yetişkinler de görülebilir. Peki uyurgezerlik neden olur ve nasıl tedavi edilir? Yanıtları haberimizde...

UYURGEZERLİĞİN NEDENLERİ

Uyurgezerlik nedenleri kesin olarak saptanabilmiş değildir. Daha önceki dönemlerde kişilerin rüyalarını dışarıya yansıttıkları, bu nedenle uyurgezerlik sorunu yaşadıkları düşünülüyordu. Günümüzde ise sorunun uykunun ilk evrelerinde yani uykunun rüya görülmeyen bölümünde meydana geldiği biliniyor. Ayrıca herhangi bir fizyolojik rahatsızlığa, ilaç kullanımına ya da bağımlılık yaratan maddelerin kullanılmasına bağlı olmadığı da biliniyor.

Stresli dönemlerde artış gösteriyor

Ama hastaların stresli olduğu dönemlerde artış gösterdiği tespit edilmiş. Dolayısıyla stres, aşırı yorgunluk gibi sorunların uyurgezerliği tetiklediği, gece gezintilerini artırdığı söylenebilir. Ayrıca yetişkinlik döneminde görülen uyurgezerliğin nedenleri arasında bazı nörolojik rahatsızlıklar olabileceği belirtiliyor.

UYURGEZERLİK BELİRTİLERİ

Kişinin gözleri tam açık ve bakışlar sabittir.

Yüzde herhangi bir ifade olmaz.

Kendisine soru sorulduğunda cevap vermezler ya da mantıksız cevaplar verirler.

Çevresindeki eşya ve insanlara karşı dikkatsizce bir tutum sergilerler.

Uykuda olduklarında bile uyanık görünmek.

Çevrede dolaşırlar ve aktivitelerle uğraşırlar.

Uyandırılırlarsa kafaları bulanık olur.

Uykuda yaptıklarını uyandıktan sonra hatırlamazlar.

UYURGEZERLİK TEDAVİSİ

Uyurgezerlik için genellikle belirli bir tedaviye gerek yoktur. Yaralanmaları önlemek için güvenlik önlemleri gerekli olabilir. Bu, açma ve düşmeyi azaltmak için elektrik kabloları veya mobilya gibi nesneleri hareket ettirerek çevreyi modifiye etmeyi içerebilir. Bazı durumlarda, kısa etkili sakinleştiriciler uyurgezerlik insidansını azaltmada yardımcı olmuştur. Uyurgezerlik yaşla daha seyrek olabilir veya olmayabilir. Diğer bozuklukların bir belirtisi olabilmesine rağmen, genellikle ciddi bir bozukluğa işaret etmez. Uyku döngüsünü iyileştirmek uyurgezerliğin oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.