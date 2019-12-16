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Kivinin faydaları neler astıma birebir!

Lezzetiyle ve vitamin kaynağından zengin yapısıyla kivi pek çok derde derman oluyor. Astım da bunlardan biri. İşte kivinin bilinmeyen faydaları!

Kivinin faydaları neler astıma birebir!
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Yüksek C vitamini kaynağı, antioksidandan zengin, çoğumuzun severek tükettiği mucize besin kivi vücuda yararlarıyla şaşırtıyor. Astıma iyi gelerek akciğer fonksiyonlarını artırıyor, çocuklarda hırıltıyı kesiyor. İşte kivinin daha önce duymadığınız diğer faydaları!

Astım belirtilerini azaltır

Kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azaltttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler.

 Sindirime yardımcı olur

Kivide sindirime faydalı olan bol miktarda lif bulunur. Ayrıca, proteini parçalamaya yardımcı olan actinin adı verilen proteolitik bir enzim içerirler.

Yüksek C vitamini kaynağı

Eğer limon ve portakalın en yüksek C Vitamini kaynağı olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünmenizde fayda var! Kivi meyvelerin besinsel parçalanma oranına göre, 100 gram başına limon ve portakalın iki katı olan C vitamini yüzdesi 154 oranındadır. C vitamini güçlü antioksidan görevi görür ve iltihaplanma veya kansere neden olabilecek serbest radikalleri yok eder. Aynı zamanda vücudun zararlı patojenlere karşı bağışıklığını arttırmada yardımcı olur.

Hamileler için folat kaynağı

Kivi hamile kadınlar için faydalı olduğu söylenen folat kaynağıdır. Folat, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca, büyümekte olan çocuklar için de çok faydalı olduğu düşünülmektedir.

Sağlıklı ve güzel bir cilt

Kivi doğal bir alkalidir, bu da sık sık tükettiğimiz asitli yiyeceklerin etkilerini önlemede yardımcı olur. Sağlıklı bir vücut, sizi aktif, enerji dolu ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan, iyi bir pH dengesine sahip bir vücuttur. Kivide bulunan C ve E vitaminlerinin cilt bozulmasını önleyen antioksidan görevi gördüğü için cilt için mükemmel olduğu söylenir.

Kan basıncını yönetmeye yardım eder

Kivinin yüksek potasyum seviyesi, sodyumun etkilerini önleyerek elektrolitlerimizin dengede kalmasına yardımcı olur. Kan basıncını yönetmeye yardımcı olur.

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