Antep fıstığının faydaları neler erkeklerdeki cinsel canlılığı arttırıyor!

Antep fıstığı proteini yüksek, antioksidan zengini, kalbi koruyan yapısıyla vücuda pek çok faydası bulunan bir besin. Üstelik düşük kalorili olması sebebiyle fazla kilo alımına neden olmaz. Antep fıstığının en önemli faydalarından biri afrodizyak etkisi sayesinde erkeklerdeki cinsel canlılığı arttırması. İşte antep fıstığının sizi şaşırtacak diğer faydaları!

Antioksidan zengini

Antioksidanlar sağlığımız için ciddi önem taşımaktadır. Hücre hasarını önler ve kanser gibi hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynarlar.

Antep fıstığı çoğu kuruyemiş ve tohumdan daha fazla antioksidan içerir. Dört haftalık bir çalışmada, günde bir ya da iki kez antepfıstığı yiyen katılımcılar, antepfıstığı yemeyen katılımcılara kıyasla daha yüksek lutein ve ?-tokoferol seviyelerine sahip oldular.

Antep fıstığı gözleri, mavi ışığın ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun neden olduğu hasara karşı korurlar.

Protein yüksek, kalorisi düşük

Antep fıstığı en düşük kalorili kuruyemişler arasında yer almaktadır. Protein miktarı çok fazla olmasına rağmen kalori miktarının düşük olması Antep fıstığını oldukça değerli kılmaktadır.

Kalp sağlığını korur

Antep fıstığını düzenli olarak tüketmek, vücuttaki LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltabilir. Antioksidanlar, fitosteroller ve doymamış yağ asitleri, sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmeldir. Antep fıstığı aynı zamanda, arterlerin sertleşmesini ve kan pıhtılarının oluşumunu önleyen, l-arginin adı verilen bir amino asit kaynağıdır.

Göz sağlığı açısından önemlidir

Antep fıstığı, lutein ve zeaksantin gibi karotenoid antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, yaşlılarda yaşla ilişkili oluşan göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Sindirim sağlığını korur

Antep fıstığının diğer sağlık yararlarından biri de, gıdaların pürüzsüz sindirilmesine yardımcı olan iyi bir diyet lifi kaynağı olmasıdır. Yaklaşık 1 avuç veya 30 gram antepfıstığı bir porsiyon, yaklaşık 3 gram diyet lifi içerir ve sindirim sisteminizin optimum kapasitede çalışmasını sağlamak için fazlasıyla yeterlidir.

Cilt bakımı

Antep fıstığı ayrıca deriden kuruluğu gidermeye yardımcı olur. Doymuş yağ bu yönüyle önemli bir rol oynar. Yağ aynı zamanda aromaterapi ve geleneksel masaj terapisi gibi geleneksel terapilerde bir bileşen olarak kullanıldığı için iyi bir taşıyıcı veya baz yağ olarak da işlev görür.

Afrodizyak özelliği

Antep fıstığı erkeklerdeki cinsel canlılığı büyük ölçüde etkiler. Çalışmalar, üç hafta boyunca günlük olarak yaklaşık 100 gram Antep fıstığı almış olan erkeklerin erektil işlevlerini yüzde 50 oranında artırdığını göstermiştir. Bu çalışma penis içindeki kan akışının ultrason taraması ile doğrulanmıştır.

Bağışıklığı arttırır

Antep fıstığı, içlerinde bulunan B6 vitamini zengin kaynağı nedeniyle bağışıklığı artırır . [10] Güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olurlar. Aynı zamanda belirli enfeksiyon ve kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Antep fıstığı nasıl seçilir?

Antep fıstığı hemen hemen her marketten satın alınabilir. Antep fıstığı günümüzde kabuklu, kabuksuz, şekerli veya tuzlanmış çeşitli formlarda mevcuttur. Antep fıstığı kabuğu onu fiziksel hasarlardan ve çeşitli enfeksiyonlardan korur. Öte yandan, tuzlanmış ve tatlandırılmış antepfıstığı, yüksek sodyum ve şeker içeriği nedeniyle iyi bir seçim olmayabilir. Bu nedenlerden dolayı kabuksuz satılan Antep fıstığı önerilmemektedir. İdeal yol, doğal formunda olduğu gibi kabuklu Antep fıstığı satın almaktır.