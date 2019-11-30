Sezeryan doğum izleri nasıl geçer şeker sürerseniz...

Sezeryan izlerini ameliyatsız yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler sayesinde siz de bu izlerden ameliyat olmadan kurtulabileceksiniz. Estetik ameliyatlara hiç ihtiyaç duymadan uygulayacağınız bu yöntemle bu izlerden kurtulabileceksiniz.

ŞEKERİ DENEYİN

Şeker ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olan bir besindir. Ameliyat izlerindende şekerle kurtulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, 1 yemek kaşığı şekeri, badem yağı ve limon suyuyla karıştırıp ameliyat yerinize sürün ve 10 dakika nazikçe masaj yapın. 1 ay boyunca her gün uygulamanız yeterlidir.

KAKAO YAĞI İLE KURTULUN

Kakao yağı bilinen en iyi kan akışını hızlandırıcı, kırışıklık karşıtı ve yaşlanma karşıtı doğal üründür. 1 yemek kaşığı buğday tohumu yağı, 4 yemek kaşığı kakao yağı, 2 çay kaşığı E vitamini yağı ve balmumunu karıştırın. Balmumunu eriterek kullanın. Günde iki kez yara izlerinizin üzerine sürün.