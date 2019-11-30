search menu
search
close

Sezeryan doğum izleri nasıl geçer şeker sürerseniz...

Sezeryan doğum izlerini ameliyatsız da yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte sezeryan izlerini ameliyatsız ortadan kaldırma yöntemleri!

Sezeryan doğum izleri nasıl geçer şeker sürerseniz...
-A A+

Sezeryan izlerini ameliyatsız yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler sayesinde siz de bu izlerden ameliyat olmadan kurtulabileceksiniz. Estetik ameliyatlara hiç ihtiyaç duymadan uygulayacağınız bu yöntemle bu izlerden kurtulabileceksiniz. 

ŞEKERİ DENEYİN 

Şeker ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olan bir besindir. Ameliyat izlerindende şekerle kurtulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, 1 yemek kaşığı şekeri, badem yağı ve limon suyuyla karıştırıp ameliyat yerinize sürün ve 10 dakika nazikçe masaj yapın. 1 ay boyunca her gün uygulamanız yeterlidir.

 KAKAO YAĞI İLE KURTULUN 

Kakao yağı bilinen en iyi kan akışını hızlandırıcı, kırışıklık karşıtı ve yaşlanma karşıtı doğal üründür.  1 yemek kaşığı buğday tohumu yağı, 4 yemek kaşığı kakao yağı, 2 çay kaşığı E vitamini yağı ve balmumunu karıştırın. Balmumunu eriterek kullanın. Günde iki kez yara izlerinizin üzerine sürün.

 

 

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde gögüslerini açıp... Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde gögüslerini açıp...
Magazin
Yarışmacının iç çamaşırı giymediği elbisesinden cinsel organı göründü! Yarışmacının iç çamaşırı giymediği elbisesinden cinsel organı göründü!
Televizyon
En Güncel Galeriler
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Önceki Haberler
Yıldız oyuncu kalça pozuyla nefes kesti!
Yıldız oyuncu kalça pozuyla nefes kesti!
Ünlü oyuncudan olay cinsellik açıklaması: Türk milleti...
Ünlü oyuncudan olay cinsellik açıklaması: Türk milleti...
Kahvaltıya hemen yetişir: Simit yuvası
Kahvaltıya hemen yetişir: Simit yuvası
Cinsel ilişki tarikatına katılanlar yaşadıkları iğrenç anları anlattı!
Cinsel ilişki tarikatına katılanlar yaşadıkları iğrenç anları anlattı!
Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde gögüslerini açıp...
Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde gögüslerini açıp...
Hünnap meyvesi o ölümcül hastalığa çare oluyor!
Hünnap meyvesi o ölümcül hastalığa çare oluyor!
Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden ceza yağdı!
Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden ceza yağdı!
Hurmanın bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Hurmanın bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Yorumlar