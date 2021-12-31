Yılbaşı akşamı izlenecek filmler hangileridir? En güzel yeni yıl filmleri...

Bu yılbaşında evde pijama modunda takılmak isteyenler için harika film önerilerimiz var! Efsane olmuş 5 yılbaşı filmini sizler için derledik...

Yeni Yıl / Noel

Konusu: New York’ta Noel arefesinde yalnız ve dul bir yayıncı olan Rose Collins, annesinin Alzheimer hastalığının iyiye gitmesi için bir mucizeye ihtiyaç duymaktadır. Hastanede başka bir hasta için de üzülür ve onun bir ziyaretçisi ile tanışır. Bu sırada Nina Vasquez, sevgili nişanlısı Mike ile nişanını, adama ait bir kıskançlık meselesinden ötürü bozmuştur. Yine de onu özlemektedir. Mike, Artie Venzuela adında bir barmen ile yakınlaşır. Zavallı Jules, Noel’i hastanede geçirmeyi planlamıştır. Aslında hastane onun için gençken hayatının en unutulmaz Noel’ini geçirdiği yerdir.

Aile Babası / The Family Man

Konusu: Jack Campbell hayatta işten, başarıdan ve paradan daha önemli şeyler olamayacağını düşünen bir iş adamıdır. Hiç evlenmemiş ve aile kurmamıştır. Bir sabah uyandığında kendini 13 yıl öncesinde terkettiği kız arkadaşı ile evlenmiş ve 2 çocuğu olan bir aile babası olarak bulur. Yeniden eski iş hayatına dönmeye çalışırken aslında hayatın anlamının çok daha farklı olduğunu anlamaya başlar.

Tatil / The Holiday

Konusu: Iris Simpkins, Londra’da yaşayan bir gazete köşe yazarıdır. Aynı zamanda meslektaşı Jasper Bloom’a karşılıksız bir aşk beslemektedir. Yılbaşı yaklaşırken Jasper’ın nişanlandığını ve başka bir meslektaşları ile evlenmek üzere olduğunu haber aldığında Iris’in tüm dünyası tepetaklak olur. Diğer yanda Los Angeles’da yaşayan Amanda Woods, kendisine ihanet eden sevgilisinden henüz ayrılmıştır ve onu unutmaya çalışmaktadır. Kader bu iki kadının yollarını kesiştirir. Bir internet sitesi aracılığı ile yaşadıkları evi takas etmeye karar verirler. Amaçları hayatlarında tamamen bir farklılık yaratmaktır.

Evde Tek Başına / Home Alone

Konusu: Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar. Harry ve Marv’ın niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.