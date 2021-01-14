Gazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu

Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Lenf kanseri tedavisi gören 48 yaşındaki Gözay bu sabah saat 07.30'da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran İzzet Çapa" Çok üzgünüm Sevim Gözay aramızdan ayrılmış Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Çeşitli kanallarda sunucu olarak görev yaptı

Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, SKY 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk ve moderatörlük yapan Sevim Gözay, 2006–2013 yılları arasında Akşam gazetesinde; şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında yazılar yazdı. 'Kasetten Canlı' ve 'Sinemaskop Randevular' adlı kitaplara imza atan Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Sanat dünyasını yasa boğdu

Sevim Gözay'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ölüm haberini alan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

İşte gazeteci Sevim Gözay için yapılan bazı paylaşımlar...