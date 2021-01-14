Çardak kebabı nasıl yapılır leziz mi leziz!

Bolca et, yoğurt ve salça sosyula hayırlayabileceğiniz enfes bir kebap tarifine ne dersiniz? Damaklarınıza şölen yaşatabileceğiniz bu şahane lezzete bayılacaksınız. Misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğiniz bu tarif kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Sofraların yıldızı olmaya aday çardak kebabının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep beraber öğrenelim. Peki çardak kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çardak kebabı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1 adet yufka(8 üçgene bölünmüş),250 gram dana antrikot(küp doğranmış),2 adet yeşil biber(doğranmış),1 yemek kaşığı tereyağı,1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı karabiber,1 çay kaşığı kekik,2 adet domates(doğranmış),1/2 çay bardağı su

Kızartmak için:

1 su bardağı kızartma yağı

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı,1 tatlı kaşığı domates salçası,2 yemek kaşığı su

HAZIRLANIŞI:

Tavayı ısıtın. İçerisine doğranmış olan etleri ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişirin.Ardından üzerine doğranmış biber ve tereyağını ilave edip sotelemeye başlayın.Tuz, karabiber ve kekiği de ilave edin ve karıştırın.Son olarak domates ve suyunu da ilave edin ve etler yumuşayana dek kısık aeşte pişirin.Üçgen biçiminde kesilmiş yufkanızı tezgahın üzerine alın. Pişmiş olan etli karışımdan 1,5 yemek kaşığı kadar yufkanın geniş kısmına ekleyip sigara böreği sarar gibi sarın. Ucunu suyla yapıştırın. Bir tavanın içine yağı alın ve kızdırın. Hazırladığınız iç harçlı yufkaları kızartın. Bir tavanın içine tereyağı ve salçasyı alıp kızdırın. Üzerine 2 yemek kaşığı su ilave edip salçayı seyreltin ve bir taşım kızdırıp ocaktan alın.

Hazırlamış olduğunuz çardak kebabını tabağın içine alın, Yoğurt ve sos gezdirip servis edin.