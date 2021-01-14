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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu

Şarkılarının yanı sıra fit görüntüsüyle de gündeme gelen 51 yaşındaki Jennifer Lopez, formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu
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Şimdilerde tatil pozlarıyla sık sık gündem olan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor. Bikinili pozlarındaki fiziğiyle kendine hayran bırakan Lopez, her ne kadar tatilde denizin ve su sporlarının keyfini çıkarsa da dikkat ettiği bir çok husus var.

10 saat uyuyor

Lopez'in çalışma programı buna bazen engel olsa da günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak. Sporu yalnız yapmayan Lopez. New York'ta ve Los Angeles'ta birçok ünlüyü forma sokan iki ünlü eğitmenle çalışıyor.

Tatilde güneşlenmiyor

Sık sık dünyanın gözde tatil beldelerinde tatil yapan Jennifer Lopez, hem denize giriyor hem de su sporları yapıyor. Lopeaz'in tatilde en çok dikkat ettiği konu ise güneşlenmemek. Güneşin, cilde zarar verdiğini ve erken yaşlanmasına neden olduğunu bildiğinden uzun saatler boyunca güneşlenmiyor.

Kahve ve alkol yok

Jennifer Lopez'in dikkat ettiği bir başka önemli nokta ise tütün ürünleri, alkol ve kahveden kesinlikle uzak duruyor. Bunlar cilde zarar verdiği için hepsinden uzak duruyor.

Beslenme programına özen gösteriyor

51 yaşındaki Lopez, bunların yanı sıra beslenmesine de ayrı bir özen gösteriyor. Genellikle sebze tüketen Lopez, düzenli olarak da detoks yapıyor. Bir günde 8 bardak su içmek de Jennifer Lopez'in formda kalma sırları arasında.

Meditasyon yapıyor

Dış görünüşün, ruhsal sağlıkla bir bütün olduğunu düşünen Lopez, iç dengesini korumak için her gün düzenli olarak meditasyon yapıyor.

 Kaynak: Hürriyet

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