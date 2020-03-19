Cep telefonu temizliği nasıl yapılır gözlük temizleme bezi kullanın!

Hayatımızın vazgeçilmez aletlerinden akıllı telefonlar bakterilerin en fazla bulunduğu eşyaların başında geliyor. Her anımızda yanımızda bulunan cep telefonlarını dezenfekte etmek koronavirüsten korunmak için büyük önem taşıyor. Peki cep telefonları nasıl doğru şekilde dezenfekte edilir? Aşağıdaki adımları takip ederek cep telefonunuzu dezenfekte edebilirsiniz...

1. adım: Öncelikle telefonunuzu kapatın ve kılıfını çıkarın. Temizleme işlemi sırasında kimyasal sıvı, jel ve ıslak bez kullanılmamanız gerekir. Çünkü bu ürünlerin kullanılması, ekranın koruyucu bölümüne zarar verebilir.

2. adım: Telefonunuzu temizlerken bizim size önerimiz gözlük temizleme bezlerini kullanmanız. Bu bezi su ve el sabunu yardımıyla nemlendirin. Ardından telefonunuzun ön yüzünü, arka yüzünü, ahize kısmını, kulaklık ve şarj giriş alanını, kenarlarını dikkatli bir şekilde silin. Bu işleminin ardından yumuşak bir bez ile telefonunuzu kurulayabilirsiniz.

3. adım: Gözlük temizleme beziniz yoksa eğer makyaj temizleme pamuğu ile de aynı işlemleri yapabilirsiniz ancak hangi ürünü kullanırsanız kullanın temizleme işleminin ardından telefonunuzu asla nemli bırakmayın.

Önemli not: Cep telefonunuzu dezenfekte ederken prizde, şarj ediliyor olmamasına aman dikkat edin.