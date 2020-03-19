search menu
search
close

Cep telefonu temizliği nasıl yapılır gözlük temizleme bezi kullanın!

Cep telefonları, farkında olmasak da binlerce bakteri bulunduruyor. Elmaelma.com olarak cep telefonunuzu en doğru şekilde dezenfekte etmenin yolunu paylaştık!

Cep telefonu temizliği nasıl yapılır gözlük temizleme bezi kullanın!
-A A+

Hayatımızın vazgeçilmez aletlerinden akıllı telefonlar bakterilerin en fazla bulunduğu eşyaların başında geliyor. Her anımızda yanımızda bulunan cep telefonlarını dezenfekte etmek koronavirüsten korunmak için büyük önem taşıyor. Peki cep telefonları nasıl doğru şekilde dezenfekte edilir? Aşağıdaki adımları takip ederek cep telefonunuzu dezenfekte edebilirsiniz...

1. adım: Öncelikle telefonunuzu kapatın ve kılıfını çıkarın. Temizleme işlemi sırasında kimyasal sıvı, jel ve ıslak bez kullanılmamanız gerekir. Çünkü bu ürünlerin kullanılması, ekranın koruyucu bölümüne zarar verebilir.

2. adım: Telefonunuzu temizlerken bizim size önerimiz gözlük temizleme bezlerini kullanmanız. Bu bezi su ve el sabunu yardımıyla nemlendirin. Ardından telefonunuzun ön yüzünü, arka yüzünü, ahize kısmını, kulaklık ve şarj giriş alanını, kenarlarını dikkatli bir şekilde silin. Bu işleminin ardından yumuşak bir bez ile telefonunuzu kurulayabilirsiniz.

3. adım: Gözlük temizleme beziniz yoksa eğer makyaj temizleme pamuğu ile de aynı işlemleri yapabilirsiniz ancak hangi ürünü kullanırsanız kullanın temizleme işleminin ardından telefonunuzu asla nemli bırakmayın.

Önemli not: Cep telefonunuzu dezenfekte ederken prizde, şarj ediliyor olmamasına aman dikkat edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
10 dakikada hazır: Kadayıflı tavuk göğsü 10 dakikada hazır: Kadayıflı tavuk göğsü
Tatlı
Lezzetli ve hafif: Sebzeli barbunya yemeği Lezzetli ve hafif: Sebzeli barbunya yemeği
Yemek
En Güncel Galeriler
Aleyna karantina hallerini paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Aleyna karantina hallerini paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
Kalçasını açan Hatice'nin 20 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!
Kalçasını açan Hatice'nin 20 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Evcen'in paylaştığı fotoğraflara akıllara durgunluk veren yorum!
Evcen'in paylaştığı fotoğraflara akıllara durgunluk veren yorum!
Önceki Haberler
Nesrin Cavadzade isyan etti: Tehlikedeyiz, durdurun!
Nesrin Cavadzade isyan etti: Tehlikedeyiz, durdurun!
Enfeksiyonlarla savaşan mucize besin!
Enfeksiyonlarla savaşan mucize besin!
Yürekleri ağıza getiren kara! Prens Harry'de koronovirüs şüphesi!
Yürekleri ağıza getiren kara! Prens Harry'de koronovirüs şüphesi!
Nefes darlığınızın sebebi bu hastalık olabilir!
Nefes darlığınızın sebebi bu hastalık olabilir!
Koronovirüs testi yapılan Ender Saraç karantinaya alındı!
Koronovirüs testi yapılan Ender Saraç karantinaya alındı!
Koronovirüsü sürecinde fiziksel değil, duygusal temasta olun!
Koronovirüsü sürecinde fiziksel değil, duygusal temasta olun!
Maral Büyüksaraç ‘ın Fanları Twitter’da Rüzgar Estirdi
Maral Büyüksaraç ‘ın Fanları Twitter’da Rüzgar Estirdi
Takipçisinden ünlü şarkıcıyı kızdıran soru: Striptiz videolarını...
Takipçisinden ünlü şarkıcıyı kızdıran soru: Striptiz videolarını...
Yorumlar