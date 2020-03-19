search menu
search
close

Nesrin Cavadzade oyuncuların koronavirüse rağmen çalıştırılmasına isyan etti!

Koronavirüs tehlikesiyle çalışanların çoğu evden çalışırken oyuncular setlerde çalışmaya devam ediyor. Cavadzade ise bu duruma paylaşımıyla isyan etti.

Nesrin Cavadzade oyuncuların koronavirüse rağmen çalıştırılmasına isyan etti!
-A A+

Fox ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Şahika karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade oyuncuların koronavirüs tehlikesine rağmen setlerde çalıştırılmasına isyan etti. Güzel oyuncu, Instagram hesabında setlere ara verilmesi gerektiğini belirten bir mesaj paylaştı. 

Kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "En az 14 günlük karantina, bu eşsiz güzellikteki vatanımıza borcumuzdur. vatandaşlık görevimizdir. Setler çok kalabalık ve sürekli yer değiştiren iş yerleridir. Kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Seyircilerimizin birkaç hafta tekrar veya kolaj bölüm seyrederek bizi daha az seveceklerine inanmıyorum. Gelecekte her şeyin daha da güzel olması için tüm kanalları, yapım şirketlerini, reklam verenleri bu vatani borcumuzu yerine getirmeye davet etmek istiyorum. Bu ülke her şeyin en güzelini hak ediyor. Sonsuz sevgilerimle."

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
10 dakikada hazır: Kadayıflı tavuk göğsü 10 dakikada hazır: Kadayıflı tavuk göğsü
Tatlı
Lezzetli ve hafif: Sebzeli barbunya yemeği Lezzetli ve hafif: Sebzeli barbunya yemeği
Yemek
En Güncel Galeriler
Aleyna karantina hallerini paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Aleyna karantina hallerini paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
Kalçasını açan Hatice'nin 20 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!
Kalçasını açan Hatice'nin 20 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Evcen'in paylaştığı fotoğraflara akıllara durgunluk veren yorum!
Evcen'in paylaştığı fotoğraflara akıllara durgunluk veren yorum!
Önceki Haberler
Enfeksiyonlarla savaşan mucize besin!
Enfeksiyonlarla savaşan mucize besin!
Yürekleri ağıza getiren kara! Prens Harry'de koronovirüs şüphesi!
Yürekleri ağıza getiren kara! Prens Harry'de koronovirüs şüphesi!
Nefes darlığınızın sebebi bu hastalık olabilir!
Nefes darlığınızın sebebi bu hastalık olabilir!
Koronovirüs testi yapılan Ender Saraç karantinaya alındı!
Koronovirüs testi yapılan Ender Saraç karantinaya alındı!
Koronovirüsü sürecinde fiziksel değil, duygusal temasta olun!
Koronovirüsü sürecinde fiziksel değil, duygusal temasta olun!
Maral Büyüksaraç ‘ın Fanları Twitter’da Rüzgar Estirdi
Maral Büyüksaraç ‘ın Fanları Twitter’da Rüzgar Estirdi
Takipçisinden ünlü şarkıcıyı kızdıran soru: Striptiz videolarını...
Takipçisinden ünlü şarkıcıyı kızdıran soru: Striptiz videolarını...
Virüsten korunurken gözlerinizi de unutmayın!
Virüsten korunurken gözlerinizi de unutmayın!
Yorumlar