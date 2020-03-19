Nesrin Cavadzade oyuncuların koronavirüse rağmen çalıştırılmasına isyan etti!

Fox ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Şahika karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade oyuncuların koronavirüs tehlikesine rağmen setlerde çalıştırılmasına isyan etti. Güzel oyuncu, Instagram hesabında setlere ara verilmesi gerektiğini belirten bir mesaj paylaştı.

Kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "En az 14 günlük karantina, bu eşsiz güzellikteki vatanımıza borcumuzdur. vatandaşlık görevimizdir. Setler çok kalabalık ve sürekli yer değiştiren iş yerleridir. Kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Seyircilerimizin birkaç hafta tekrar veya kolaj bölüm seyrederek bizi daha az seveceklerine inanmıyorum. Gelecekte her şeyin daha da güzel olması için tüm kanalları, yapım şirketlerini, reklam verenleri bu vatani borcumuzu yerine getirmeye davet etmek istiyorum. Bu ülke her şeyin en güzelini hak ediyor. Sonsuz sevgilerimle."