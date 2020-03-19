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Karabiber neye iyi gelir antibakteriyel özelliğiyle enfeksiyonları önlüyor!

Yemeklere lezzet katan karabiber, içerisindeki piperin maddesiyle antibakteriyel özelliği bulunuyor. Bu da vücutta enfeksiyonların önlenmesini sağlıyor.

Karabiber neye iyi gelir antibakteriyel özelliğiyle enfeksiyonları önlüyor!
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Kökenleri Hindistan'a uzanan karabiber, Piperaceae familyasına ait bitkilerin meyvelerinin kurutulup, baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilen toz şeklidir. Karabiber yemeklere verdiği tadın yanında vücut için de oldukça faydalı bir baharat. Öyle ki karabiber, iltihaplanmaları gideriyor, solunum yollarını rahatlatıyor ayrıca enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Karabiberin bilinmeyen faydaları haberimizde...

İltihabı azaltır

Karabiberin içindeki piperin bir anti-enflamatuardır. Yani iltihaplanmaların önüne geçer. Son zamanlarda araştırmacılar, piperinin ağrı algısı üzerindeki etkileri ile birlikte anti-enflamatuar ve anti-artritik etkilerini inceledi. Sonuçlar, piperinin, artritten sorumlu bir genin ekspresyonunu bloke ettiğini ve ayrıca ağrı algısı ve iltihabı azalttığını gösterdi. Kısacası, karabiber doğal bir ağrı kesicidir.

Enfeksiyonlarla savaşıyor

Karabiberin antibakteriyel özelliği, enfeksiyonlara ve böcek ısırıklarına karşı savaşır. Diyetinize eklediğiniz karabiber, life benzer şekilde davranarak arterlerdeki kolesterolü temizleyerek kalp krizi ve felçten sorumlu olan aterosklerozun azaltılmasına yardımcı olur.

Vitiligoya iyi geliyor

Karabiber, cildin bazı bölgelerinin normal pigmentasyonunu yitirmesine ve beyazlaşmasına neden olan bir cilt hastalığı olan vitiligo’nun rahatlamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Karabiberdeki piperin içeriği melanosit pigment üretmek için cildi uyarabilir. Piperin ayrıca, aşırı ultraviyole radyasyon nedeniyle cilt kanseri riskini azaltır.

Kanseri önler

Çalışmalar, karabiberdeki piperinin, sayısız kanser türüne karşı koruyucu olduğunu göstermiştir. Piperin ayrıca; bağırsak sağlığı ve kanser önleme için hayati önem taşıyan, bağırsaklarınızdaki selenyum, kurkumin, beta-karoten ve B vitaminleri gibi diğer besin maddelerinin emilimini de artırır.

Solunumu rahatlatır

Karabiber aynı zamanda sinüzit ve burun tıkanıklığında rahatlama sağlar. Solunum sisteminde mukus ve balgam birikintilerinin parçalanmasına yardımcı olan balgam söktürücü bir özelliğe sahiptir. Karabiber ve diğer aromatik baharatlarla yapılan çorbalar soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır.

Kilo kaybını destekler

Araştırmalar, hapşırmanıza neden olan karabiber içindeki piperin bileşiminin aynı zamanda yağ hücrelerinin oluşumuyla da mücadele ettiğini ortaya çıkardı. Araştırma, karabiberin kilo ile ilgili sorunların tedavisinde bir alternatif olabileceğini gösteriyor.

Sindirimi kolaylaştırır

Karabiber tüketimi, midedeki hidroklorik asit salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırır. İshal, kabızlık ve kolik gibi bağırsak sorunlarından kaçınmak için uygun sindirim şarttır. Karabiber ayrıca bağırsak gazı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve diyete eklendiğinde terlemeyi ve idrara çıkmayı teşvik edebilir. İyi bir sindirim, kilo kaybına yardımcı olur, vücudunuzun daha iyi çalışmasını sağlar ve ciddi gastrointestinal rahatsızlıkları önler.

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