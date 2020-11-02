Kendall Jenner'ın bikinili pozları sosyal medyayı salladı!

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Amerikalı model Kendall Jener, bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.Ünlü modelin fotoğraflarına saniyeler içerisinde beğeni yağdı.

Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Kendall Jenner ve ailesi, geçtiğimiz hafta Kim Kardashian'ın 40. yaş kutlaması için özel bir adaya uçtu. Hangi adada oldukları bilinmeyen aile adaya gitmeden önce koronavirüs testi de yaptırdı. Kendall'ın bikinili pozları sosyal medyayı salladı.

Bazı takipçileri tarafından eleştirildi

Saçlarını iki yandan ören Kendall Jenner renkli bikinisiyle fit vücudunu sergiledi. Jenner'ın salgın döneminde ailesiyle tatile gitmesi bazı takipçilerinden ise eleştiri aldı.