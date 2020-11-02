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Tarçın maskesi nasıl yapılır ciltteki sivilceleri tamamen yok ediyor!

Cildinizdeki var olan sivilcelerden tamamen kurtulmak mı istiyorsunuz. Tarçın maskesi tam da size göre! İşte hazırlanışı!

Tarçın maskesi nasıl yapılır ciltteki sivilceleri tamamen yok ediyor!
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Sivilcelerinden rahatsız olanlar buraya! Cildinizdeki sivilceleri yok edecek dahası yeni sivilce oluşumunu da engelleyecek şahane bir maske tarifiyle karşınızdayız. Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu maskeyi düzenli uyguladığınız taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte hazırlanışı! 

Sivilcelerden Kurtulmak İçin Tarçınlı Maske Tarifi

Malzemeler: 2 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Yukarıda sıraladığımız tüm malzemeleri bir kabın içerisine ekleyin ve karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı o bölgeye sürüp yaklaşık 15 dakika kadar beklettikten sonra cildinizi yıkayın. Tarçın maskesi sivilceleri gidermesinin yanında sivilce oluşumunuda engellemeye yardımcı olmaktadır. 

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