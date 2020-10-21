Mastürbasyon zararlı mı cinsel hayatı yatıştırmanın en iyi yolu!

Mastürbasyon nedir? Mastürbasyon yapmak zararlı mı? Mastürbasyonu kimler yapar? Genellikle cinsel partneri olmayan kişilerin cinsel haz almak için yaptığı mastürbasyon hakkında tüm bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık!

Hazza ulaşma durumu

Mastürbasyon, kişinin cinsel organına dokunması, masaj yapması ve hazza ulaşması durumdur.

Erkeklerin %95'i kadınların %89'u mastürbasyon yapıyor

Hemen hemen herkes mastürbasyon yapmıştır. Herkesin yapabileceği bu uyarılma şekli genellikle partneri olmayan kişilerde daha yaygındır. Yapılan bir araştırmada erkeklerin %95'inin, kadınların %89'unun mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.Yine yapılan araştırmalara göre kişiler ilk cinsel hazzını mastürbasyonla yaşıyorlar.

Cinsel heyecanı yatıştırmanın en iyi yolu

Cinsel heyecanı yatıştırmanın en iyi yolu mastürbasyon yapmaktır. Cinsel hazzın en güvenli yoludur. Hamile kalma ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riski yoktur.

Mastürbasyon yapmak zararlı mı?

Mastürbasyonun hem kadınlar hem erkekler için doğal ve zararsız bir cinsel aktivite olduğu düşünülür. Ölçülü miktarda mastürbasyonun vücuda hiç bir zararı yoktur. Bazı toplumlar ve dinlerde günah olarak nitelendirilen mastürbasyon, kişilerin utanma ya da suçluluk hissetmesine neden olsa da uzmanlar mastürbasyonun cinsel sağlığa ve ilişkilere iyi geldiğini söylüyor. Kendi vücudunu mastürbasyonla tanıyan bir kişi, ne istediğini bilerek partneriyle de paylaşabilir. Bu da cinsel ilişkileri geliştirebilir.