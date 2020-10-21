search menu
search
close

Eski futbolcu David Beckham'ın kızını öptüğü fotoğraf sosyal medyada olay oldu

Victoria Beckham “En iyi baba” notuyla eşi David Beckham ve kızı Harper Seven’ın dudak dudağa bir pozunu paylaştı. Beckham'a takipçileri tepki gösterdi.

Eski futbolcu David Beckham'ın kızını öptüğü fotoğraf sosyal medyada olay oldu
-A A+

46 yaşındaki Victoria Beckham'ın baba kızın öpüştüğü fotoğrafı Instagram hesabından yayınlaması tartışmaların fitilini ateşledi. Beckham'ı bazı takipçileri eleştirirken bazıları ise durumu normal buldu.

Paylaşımına yorum yağdı

21 yıllık eşi David Beckham'ın 9 yaşındaki kızı Harper Beckham'ı dudağından öperken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Beckham, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Beckham'ın gönderisine çok sayıda yorum yağdı.

"Çocukları böyle öpmeyi bırakın"

Beckham'ın bu paylaşımını eleştiren takipçilerinden, “Ailenize bayılıyorum ama ebeveynlerin çocukları dudaklarından öpmelerini anlayamıyorum”, “Neden dudağından öpüyor?” ve “Çocukları böyle öpmeyi bırakın” minvalinde yorumlar geldi.

Bir takipçi de farklı olarak, "Bunu bir sorun olarak almıyorum" dedi. O takipçi, bunun her şeyin farklı olabileceğini düşünen açık fikirli insanların kullandığı bir yöntem olduğunu ifade etti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Mastürbasyon yapmak zararlı mı? Mastürbasyon yapmak zararlı mı?
Cinsellik
İç çamaşırı giymezsek vücudumuzda ne olur? İç çamaşırı giymezsek vücudumuzda ne olur?
Kadın
En Güncel Galeriler
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep makyajsız haliyle olay oldu! Yorum yağdı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep makyajsız haliyle olay oldu! Yorum yağdı!
Esra Erol'un kocasından takipçisine ağza alınmayacak sözler
Esra Erol'un kocasından takipçisine ağza alınmayacak sözler
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Önceki Haberler
Sarkan kolları anında sıkılaştıran 5 harika hareket!
Sarkan kolları anında sıkılaştıran 5 harika hareket!
Ağızda dağılır: Balkabaklı kurabiye
Ağızda dağılır: Balkabaklı kurabiye
Şahane lezzet: Kıymalı lahana sarması
Şahane lezzet: Kıymalı lahana sarması
61 yaşındaki ünlü müzisyen baba oldu!
61 yaşındaki ünlü müzisyen baba oldu!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Sinan Çetin'in büyük oğlundan sonra küçük oğlu da aynı hatayı yaptı!
Sinan Çetin'in büyük oğlundan sonra küçük oğlu da aynı hatayı yaptı!
Koronavirüs'ü ciddiye almayan insanlarla nasıl konuşulur?
Koronavirüs'ü ciddiye almayan insanlarla nasıl konuşulur?
Aleyna ilk kez böyle görüntülendi! Art arda sigara içti
Aleyna ilk kez böyle görüntülendi! Art arda sigara içti
Yorumlar