Eski futbolcu David Beckham'ın kızını öptüğü fotoğraf sosyal medyada olay oldu

46 yaşındaki Victoria Beckham'ın baba kızın öpüştüğü fotoğrafı Instagram hesabından yayınlaması tartışmaların fitilini ateşledi. Beckham'ı bazı takipçileri eleştirirken bazıları ise durumu normal buldu.

Paylaşımına yorum yağdı

21 yıllık eşi David Beckham'ın 9 yaşındaki kızı Harper Beckham'ı dudağından öperken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Beckham, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Beckham'ın gönderisine çok sayıda yorum yağdı.

"Çocukları böyle öpmeyi bırakın"

Beckham'ın bu paylaşımını eleştiren takipçilerinden, “Ailenize bayılıyorum ama ebeveynlerin çocukları dudaklarından öpmelerini anlayamıyorum”, “Neden dudağından öpüyor?” ve “Çocukları böyle öpmeyi bırakın” minvalinde yorumlar geldi.

Bir takipçi de farklı olarak, "Bunu bir sorun olarak almıyorum" dedi. O takipçi, bunun her şeyin farklı olabileceğini düşünen açık fikirli insanların kullandığı bir yöntem olduğunu ifade etti.