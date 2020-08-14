Pas lekelerini çıkarmak için kolay yöntemler karbonat macununu deneyin!

Paslanmış metal ev eşyalarını her seferinde atıp yenisini almak mümkün olmayabilir bu noktada pası çıkarmak için temizleme yöntemlerine yönelmek en mantıklı yol olacaktır. Peki ev eşyalarından pas çıkarmak için ne yapmalı? Pas lekesi nasıl çıkar? Pas lekesini çıkarmanın kolay yolu var mı? İşte pas lekesinden kurtulmanın doğal yöntemlerini elmaelma.com olarak bir araya getirdik! İşte sizi pas lekesinden kurtaracak 3 pratik yöntem!

KARBONAT İLE PASLI LEKEDEN KURTULMA YÖNTEMİ!

Karbonatın beyazlatma ve temizleme özelliği ile can sıkıcı paslı lekelerden de rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Karbonat ile kıvam alacak şekilde su ile karıştırarak macun yapın. Daha sonra paslı lekenin üzerine sürerek kurumasını bekleyin. Kuruduğundan emin olduğunuz paslı bölgeyi temizlemek için kullanmadığını bir diş macunu veya daha büyük bir fırça kullanarak paslı bölgeyi ovun. Daha sonra su ile durulayarak paslı lekeden kurtulabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE İLE PAS LEKESİNDEN KURTULABİLİRSİNİZ!

Pas lekesi her ne kadar can sıkıcı bir durum olsa da kurtulmak için beyaz sirke alternatif çözüm yöntemlerinden biri olacaktır. Beyaz sirkeyi pas lekesinin olduğu yerde bekleterek daha sonra bir fırça yardımı ile pas lekesini ovarak çıkarabilirsiniz. Ancak pas lekesi biraz daha büyük bir alanı kapsıyorsa beyaz sirkeyi üzerine dökün ve üzerinde kurumasını bekledikten sonra üzerine aynı şekilde beyaz sirkeye batırdığınız aliminyum folyoyu fırça olarak kullanarak paslı olan bölgeyi ovarak pas lekesinden kurtulabilirsiniz.

MİSKET LİMONUYLA TUZ YÖNTEMİ

Paslı olan bölgenin üzerini kapatacak şekilde tuzu döküp daha sonra misket limonu sıktıktan sonra 2 veya 3 saat kadar bekletin. Daha sonra karışımı iyice fırçalayarak pas lekesinden kurtulabilirsiniz.