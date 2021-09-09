Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanacağı yönündeki iddiayı yalanladı

Yaz aylarını şehir dışında geçiren başarılı oyuncu Sedef Avcı, İstanbul'a döndü. Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Avcı, yaz tatili ve haklarında çıkan boşanma haberlerine açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, "Bu iddialardan hiç haberim yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemi döneminde yapacak haber kalmadı" dedi.

"İSTANBUL'A GELİNCE ZORLANDIK"

Aylar sonra İstanbul'da döndükleri için zorluk çektiğini söyleyen ve oğulları Can'ın eğitimi için İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren oyuncu, "Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla'da bir köyden ev aldık. Sakin köy hayatımız var. Hiç zorluk çekmedik. Buraya gelince zorluk çektik. Can'ın okulu başladığı için geldik. Bundan sonra Muğla-İstanbul arası mekik dokuyacağım" dedi.

"TARIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ, İSTANBUL KAOS"

Sözlerini sürdüren Avcı, "Köy hayatına çok çabuk alıştık. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Tarım yapmayı da düşünüyoruz. İstanbul tam bir kaos! Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" diye konuştu.

"BOŞANMIYORUZ"

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı'dan boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi. Avcı, "Bu iddialardan hiç haberim yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemi döneminde yapacak haber kalmadı" diyerek iddiayı yalanladı.