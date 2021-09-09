Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı:

Geçtiğimiz aylarda Hadise ile ayrılan Kaan Yıldırım'la adı aşk dedikodusuna karışan Çağla Şıkel, Etiler'de sohbet ettiği basın mensuplarına özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Uzun süredir yalnız olan Şıkel, "Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda ilişki olma ihtimali de yok" diyerek çıkabilecek tüm dedikodulara son noktayı koydu.



Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Okullar açıldığı için mutlu olduğunu belirten 2 çocuk annesi Şıkel, koronavirüs aşısı ve özel hayatıyla ilgili de konuştu.

"ÇOCUKLARIN OKUMAYA İHTİYACI VAR"

Yakınlardaki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra girdiği eczanede alışveriş yapan ünlü manken Çağla Şıkel, Covid-19 nedeniyle 1.5 yıl ara verilen eğitim öğretimin yeniden başlamasıyla mutluluk yaşadığını anlatıp "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bu günü çok bekliyordu onların okumaya daha çok ihtiyacı var. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm ve emin olduğum için şu an onları okula gönderiyorum. Başka alternatif sunulmuyor zaten. Artık çocuklar da bireysel olarak sorumluluklarını alacak yaşa geldiler. Bizim okulumuzda aşı olmamış öğretmen yok" dedi.

"BU İŞTEN KURTULAMAYACAĞIZ, TEK YOLUMUZ AŞI"

Şıkel, hala aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Aşı olmayanlar Covid-19'un bitmesini beklemesinler! Yani Covid-19'un bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım. Çünkü bizim tek yolumuz aşı! Bu salgın başka bir şekilde bitmeyecek. Toplumun tamamı aşı olmadıkça, farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız" şeklinde konuştu.

"KAAN YILDIRIM'LA ARAMIZDA AŞK YOK"

Çağla Şıkel'ın adı geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı. Hatta çiftin birlikte tatil beldesinde görüntülenmesi de aşk iddiasını güçlendirmişti. Bu iddiaya yanıt veren Şıkel, "Aramızda aşk yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda ilişki olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Kaynak: Snob magazin