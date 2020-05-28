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A vitamini eksikliği belirtileri neler cilt kuruluğuna sebep oluyor!

Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan A vitamini, eksikliği durumunda görme bozukluklukları, cilt kuruluğu ve üreme sorunlarına yol açıyor.

A vitamini eksikliği belirtileri neler cilt kuruluğuna sebep oluyor!
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Beslenme bozuklukları, yetersiz beslenme gibi nedenlerle A vitamini eksikliği oluşur. A vitamini, görme ve epitel doku sağlığı için oldukça gerekli yağda çözünen bir organik bileşiktir. Eksikliği, cilt kuruluğu, görme sorunları, üremede yaşanan problemlere yol açabiliyor. Vücutta A vitamini eksikliğinin belirtileri olan 5 işareti sizin için sıraladık.

Ciltte kuruluk 

A vitamini, vücudun cilt dokusunu onarmak için ihtiyaç duyduğu nemi sağlamada önemli bir role sahiptir. Bu vitaminin eksikliğinde cilt o kadar kurur ki sanki yaralanmış gibi kırmızı bir renk alır. Egzama gibi pullanan ciltte, aşırı kaşıntı da görülebilir.

Akne 

Cilt dokusunu onarmada A vitamini etkili bir güce sahiptir. Eksikliği durumunda yüzde kuruma veya sivilcelenmeye yol açabilecek aşırı yağlanma görülebilir. Bu nedenle birçok uzman A vitaminini akne ile ilgili problemleri tedavi etmek için kullanır.

Geç iyileşen yaralar

Kolajen üretimi, vücut yaralarının kısa sürede iyileşmesine yarar. Vücuttaki kolajen üretimi yeterli düzeyde olursa bu, A vitamini sentezine de yardımcı olur. Eğer cildinizdeki yaraların geç iyileştiğini fark ederseniz havuç, portakal, süt ve kırmızı et gibi A vitamini içeren yiyecekleri ne sıklıkla tükettiğinizi bir kere daha gözden geçirin.

Gece körlüğü 

A vitamini yetersizliği "nyctalopia" olarak da bilinen gece körlüğüne yol açabilir. Bu durumda loş ortamlarda, göz sisteminin sahip olması gereken keskinlik zayıflar ve karanlıkta görmek zor hale gelebilir.

Gebe kalmada sorunlar 

Gebe kalmayla ilgili sorun yaşıyorsanız A vitamini depolarınızı mutlaka kontrol ettirin. A vitamininden zengin beslenmek hem erkeklerin hem de kadınların üreme sağlığı üzerinde çok başarılı sonuçlar verir. A vitamini açısından zengin besinler tüketmek, doğurganlığı artırabilir. Ayrıca A vitamini eksikliği gebelikte düşüğe yol açabileceğinden dikkatli davranmak çok önemli.

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