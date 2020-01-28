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Berna Laçin'den Ahmet Hakan'a sert cevap terbiye yoksunu uslup!

Ahmet Hakan Berna Laçin için "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı hak ediyor" dedi. Laçin bu sözlere ateş püskürdü.

Berna Laçin'den Ahmet Hakan'a sert cevap terbiye yoksunu uslup!
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Ahmet Hakan, deprem sonrası yaptığı paylaşımlardan dolayı hakkında soruşturma başlatıldığı söylenen Berna Laçin için "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı hak ediyor" demişti. Laçin'den Hakan'a tepki gecikmedi. Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hakan'a Böyle bir terbiye yoksunu üslup! Ne oldu! Dün Kızılay'a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu!" diyerek ateş püskürdü. 

''Ayıplanmayı, küçümsenmeyi hakediyor''

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Berna Laçin hakkında bir yazı kaleme alarak "Depremin büyüklüğü 6.8 olursa... Elazığ ve Malatya'ya vergi muafiyeti getirmek zorunda kalırız. Eyvah eyvah!" demişler. Ve hemen depremin büyüklüğünü 6.5'e çekerek Elazığ ve Malatya'ya vergi muafiyeti gelmesini engellemişler. İyi ama bu saçmalık, herhangi bir soruşturmayı moruşturmayı zerre kadar hak etmiyor ki! Bu saçmalık sadece ve sadece... Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor... Bir adım ötesini değil. Açmayın şuna soruşturma moruşturma. Açmayın ki... Soruşturma açmanın da bir ciddiyeti olsun yahu!" dedi.

Berna Laçin'den Ahmet Hakan'a sert cevap terbiye yoksunu uslup!

''Terbiye yoksunu uslup''

Ahmet Hakan'ın eleştiri içeren yazısına Twitter hesabından cevap veren Berna Laçin ise şunları söyledi: "Pes! Böyle bir yalan, böyle bir trolleme, böyle başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası! Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı! Böyle bir terbiye yoksunu üslup! Ne oldu! Dün Kızılay'a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu!"

Haberleri yalanladı 

Hakkında soruşturma açıldığı yönündeki haberlerini yalanlayan Berna Laçin, Tükenmez Haber'e yaptığı açıklamada "Geçen sefer de bu böyle oldu. Nasıl oluyor? Birilerine önceden mi haber veriliyor? Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı. Troller kaç gün önce 'açılıyor' diye haber verdiler. Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum. Resmen bana da ulaşmış değil" dedi.

 

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