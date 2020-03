Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu nasıl anlarız sık sık hastalanmak belirtisi!

Vücuttaki immün ya da bağışıklık sistemi hastalıklara yakalanmayı engeller. Zayıf olduğunda ise hastalıklara yakalanmak kolaylaşır. Bedeninizin size gösterdiği belirtiler bağışıklık sisteminiz hakkında ipuçları veriyor. Bu belirtilerden yola çıkarak bağışıklık sisteminizin zayıf olup olmadığını anlayabilirsiniz. Peki bağışıklık sistemi nedir? Nasıl güçlendirilir? Bu soruların yanıtları haberimizde...

Bağışıklık sistemi nedir?

Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Sistem, canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, virüslerden parazitik solucanlara, vücuda giren veya vücutla temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapar ve onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder. Doğadaki tüm canlılar kendilerinden olmayan doku, hücre ve moleküllere karşı savunma sistemlerine sahiptirler. Hatta bakteriler gibi basit tek hücreli canlılarda da onları viral enfeksiyonlara karşı koruyan enzim sistemleri bulunur. Yüksek canlılardaysa çok daha karmaşık bir bağışıklık sistemi vardır.

İşte bağışıklık sisteminizin zayıf olduğunu gösteren işaretler;

- Sık sık karşılaşılan üst solunum yolu hastalıkları,

- Kronik hale gelen yorgunluk hissinin artması,

- Hassas cilt ve ciltte görülen mantar enfeksiyonu,

- El ve ayaklarda soğukluk,

- Sağlıklı beslenmeye rağmen vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralin karşılanamaması,

- Organların fonksiyonlarının azalması,

- Ağızda uçuk, aft gibi yaralar görülmesidir.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Yeterli miktarda uyku

Çalışmalar grip aşısını alan ve iyi dinlenmiş kişilerin hastalığa karşı daha güçlü bir koruma geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Yeterli uyku almamak, stres hormonunun daha yüksek seviyelere gelmesine yol açabilir. Yetişkinlerin ortalama 7 veya 9 saat uyuması gerekiyor.

Kronik stresi vücudunuzdan atın

Herkesin hayatında az da olsa stres faktörü bulunmaktadır. Stres uzun süre devam ettiğinde ilk başta grip hastalıklarına daha sonra ise ciddi ölümcül hastalıklara karşı savunmanız hale getirir. Bu sebeple stresten kurtulabilir, kurtulamıyorsanız da onu azaltma yollarına başvurabilirsiniz.

Günde 30 dk egzersiz

Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmaya çalışın. Günlük 30 dk'lık egzersizler, bağışıklık sisteminizin yükselmesine yardımcı olacaktır. Egzersiz yapan kişilerin grip olma olasılığı oldukça azdır.

Bol bol gülün

Gülmek en iyi bağışıklık güçlendirici yöntemdir. Vücuttaki stres hormonlarının seviyesini azaltır ve enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücresinin de artışını sağlar.

Omega 3 alın

Günlük omega 3 ihtiyacı 1-3 gr kadardır. Bu tür besinleri tüketemeyen ya da beslenme sorunu yaşayanların mutlaka balık yağı – omega 3 içeren destek ya da şuruplarla desteklenmesi hem güçlü bir bağışıklık sistemi hem de beyin gelişimleri için çok önemlidir.

Her gün C vitamini

Yapılan araştırmalara göre, her gün önlem olarak 1000 mg C vitamini alan çocukların soğuk algınlığı semptomlarında %13 oranında düşüş görülüyor. Günde 3 kez, öğünler eşliğinde alınan 250-500 mg C vitamini yeterlidir.