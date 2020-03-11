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Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti

Şimdilerde Survivor'da yarışan oyuncu Ersin Korkut'un 4 yıldır birlikte yaşadığı Mess adını verdiği köpeği hayatını kaybetti. Ilıcalı, ölüm haberini veremedi.

Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
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Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla yıldızı parlayan sonra - Ersin Korkut, Survivor 2020'de yarışmaya devam ediyor. Dün yarışmada iletişim oyununu kazanan Ünlüler takımından Ersin, köpeğinin fotoğrafını görünce sevinçten ne yapacağını bilemedi. Ersin'in 4 yıldır baktığı köpeği Mess hayatını kaybetti fakat kimse ona bir şey söyleyemedi. 

Köpeğini görünce çok sevindi 

Survivor 2020 iletişim oyununu kazanan Ünlüler Takımı ödül olarak ailelerinin resimlerini ve mesajlarını gördü. Ersin Korkut ise köpeği Mess'in resmini gördüğünde  köpeğine çok sadık olduğunu ve onun en yakın sadık dostu olduğunu söyledi. Mutluluktan yerinde duramadı. 

Acun Ilıcalı ölüm haberini veremedi 

Konsey'de kendisine köpeğini soran Acun Ilıcalı'ya heyecanlı sözcüklerle köpeği ile arasındaki bağı anlatan Korkut, ailem şimdi seyredince 'Bu köpeğin resmi de ne' diye bana kızacaklar dedi. Bu sözler üzerine Ersin Korkut'a Mess'le ilgili sorular soran Acun Ilıcalı ölüm haberini veremedi.

Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti

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