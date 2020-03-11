Dut pekmezinin faydaları neler hastalıklara yakalanmayı önlüyor!

İçerisinde birçok vitamin ve mineral bulunan, zengin antioksidan kaynağı olan dut pekmezi hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinlerden biri olan dut pekmezi, pek çok sağlık sorununa da iyi geliyor. Kanserden kolesterole; mide hastalıklarından, kansızlığa her derde deva oluyor. İşte dut pekmezinin daha önce duymadığınız faydaları...

Dut pekmezinin faydaları

- Kansızlığı gidermede birebirdir.

- Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.

- Mide hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.

- İçeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller vardır.

- Sinir sistemine faydalıdır.

- Zengin demir kaynağıdır. Demir eksikliğine iyi gelir.

- Dut pekmezinde bulunan antioksidanlar kanserin önlenmesine yardımcı olur.

- Kolesterolün dengelenmesini sağlar.

- Yorgunluk hissedenler için bulunmaz bir nimettir. Enerji verir.

- Göğüs ağrılarını hafifletir.

- Böbrek sağlığına iyi gelir.

- Çocuklarda görülen pamukçuğu tedavi eder.

- Bronşit ve astım için faydalıdır.

- Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakları yumuşatır ve kabızlığa fayda sağlar.

- Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltır.