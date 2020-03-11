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Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı okullar tatil edilsin!

Müge Anlı tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüsle ilgili ''endişeliyim'' diyerek çağrıda bulundu.

Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı okullar tatil edilsin!
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ATV'de hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı bu gün programında dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını hakkında bakanlığa çağrıda bulundı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önlem niteliğindeki selamlaşma yöntemini beğendiğini ve herkesin bu şekilde selamlaşması gerektiğini belirten Müge Anlı, ''Şu an bütün velilerin ortak dileğini de ben buradan bir veli olarak yine söyleyeyim. Evet okullar da bir süre tatil edilsin'' diyerek isteğini dile getirdi. 

İşte Müge Anlı'nın konuyla ilgili açıklaması;

"Yani biraz karşılıklı olarak sanırım anlaşmamız gerekiyor. Tabi bunu ben söylüyorum ben yapıyorum ama bende dokunmatik biriyim. Dokunmayı seviyorum, sarılmayı seviyorum, öpmeyi seviyorum insanları...Yani duygularımı bu şekilde programlanmış yapım var ama bu dönemde gerçekten birbirimize hiç dokunmazsak sarılmazsak ve öpüşmezsek daha iyi olacak bunu lütfen yapalım.

''Tayyip Erdoğan'ın yöntemini beğendim''

Biliyorsunuz tabi şimdi bununla ilgili hastalananların durumu ayrı onunla ilgili yok ayak tokuşturalım, yok dirsek tokuşturalım felanda gerek yok. Ben beğendim mesela Tayyip Erdoğan'ın yöntemini. Bizde de vardır işte selamın aleyküm, aleyküm selam...

''Okullar tatil edilsin''

Çünkü zaten çocuklar okulda Allah göstermesin okullarda olmasın böyle bir şey. Okullardan büyüklere büyüklerden evdeki yetişkinlere bu iş böyle yayılıyor. Bir çok dünyada da okullar tatil edildi. Dün Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceğini söyledi. Şu an bütün velilerin ortak dileğini de ben buradan bir veli olarak yine söyleyeyim. Evet okullar da bir süre tatil edilsin. Yani sağdan soldan çocukları götürdük devamsızlıkları oldu olmadı kaygısı yaşayacağımıza en azında şu işler durulana kadar ben çocuklarımızı korumanın derdindeyim.

''İşlerinizi bir süreliğine erteleyin''

Bugün o kadar çok mesaj geldi ki Müge hanım ne olur söyleyin okullar tatil olsun diye. İnsan hakikaten endişe ediyor. Fakat endişelenmemek için kalabalık ortamlara sık girmemeye özellikle belirli yaştaki izleyicilerimize sesleniyorum; lütfen işlerinizi bir süreliğine erteleyin."

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