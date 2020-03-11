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Az bütçeyle dekorasyon nasıl yapılır duvarlarınızı renklendirin!

Evinizi yenilemek istiyor ancak bunun için gereken bütçeye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte az bütçeyle evinizi renklendirmenin yolları!

Az bütçeyle dekorasyon nasıl yapılır duvarlarınızı renklendirin!
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Bahar yaklaşırken evinizde hep aynı görüntüyü görmekten sıkılmış olabilirsiniz. Ev dekorasyonunda değişikliğe gitmek için büyük bütçelere sahip olmak zorunda değilsiniz. Küçük dokunuşlarla evinizin havasını nasıl değiştirdiğinize inanamayacaksınız! İşte evinizde fark yaratacak dekorasyon önerileri!

Evinizdeki yeşillikleri arttırın

Evinizde ne kadar çok bitki bulunursa o kadar huzurlu bir ortam yaratmış olursunuz. Marketlerde bulunan bahçe bölümlerinde uygun fiyata pek çok bitki olduğu düşünülürse, işte size çok para harcamadan değişiklik yapabileceğiniz bir alan.

İki kutu boya

Bir eve enerji veren temel unsur, kullandığınız renklerdir. Dekorasyon ve renk deyince de akla ilk olarak duvarlar gelir. İki kutu boya satın alıp duvarları istediğiniz renge boyayıp büyük bir değişiklik yapmanız mümkün.

Eski eşyalardan kurtulun

Evinizde uzun süredir kullanılan, yıpranmış, pahada hafif eşyaları yenileyin. Örneğin yastık kılıfları, orta sehpanın üzerinde duran vazo, duvarda yıllardır asılı duran tablo çok fazla para harcamadan değiştirebileceğiniz detaylar arasında. Elinizden geliyorsa, eskimiş bir objeyi boyayıp bugünün trendlerine uygun hale getirebilirsiniz.

Aynalara yer açın

Evinizi daha aydınlık ve geniş göstermek için ayna kullanımını artırabilir, lambalar konusunda yenilik yapabilirsiniz. Güneş ışığı alan bölgelere büyük aynalar yerleştirmek hem mekanı genişi gösterir hem de ortama estetik bir görünüm katar. Aydınlatmaları değiştirmek ise evinizde bambaşka bir atmosfer yaratabilir.

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