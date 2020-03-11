Seda Akgül'ün eski hali sosyal medyada çok beğenildi!

Hakan Ural ile surduğu Neler Oluyor Hayatta programından çıkarılan ve sert açıklamalar yapan Seda Akgül sosyal medyayı en aktif olarak kullanan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Akgül, son olarak eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada yine gündem oldu. Seda Akgül'ün eski hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Takipçileri ünlü sunucunun eski haline dönmesi için çağrıda bulundu.

''Eski haline dön'' yorumları geldi

Ünlü sunucunun yıllar içindeki değişimi takipçilerinin gündemindeydi. Son olarak saçlarını kısacık kestiren ve herkesi şaşırtan Akgül'ün değişimine yorum yağdı. Akgül'ün takipçileri ünlü sunucunun eski haline dönmesi çağrısında bulundu.

Seda Akgül kimdir?

1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj yaptı. TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, TV 8‘in kuruluş yıllarından beri bu kanalda görev yaptı, Avrupa Birliği’ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar Ana Haber Bülteni Spikerliği yaptı.

Ayrıca özel bir üniversitede 2004-2007 arasında İngilizce verdiği Medya dersleri ile de akademisyenlik yaptı. TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sundu. 17 Eylül 2012 tarihinde Star TV ‘ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya devam etti. Seda Akgül'ün en çok bilinen programı ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı oldu. Bu proje ardından 4 Kadın Zamanı ve Gel Konuşalım programının sunucularından biri olarak ekran karşısına çıktı.

Seda Akgül'ün eski hali...