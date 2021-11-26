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Beyaz çayın faydaları neler kanser hücrelerini yok ediyor!

Çayın açılmamış tomurcuklarındaki ince gümüşi tüylerden oluşan beyaz çay kanseri önlemede en etkili içecek. İşte şifa deposu beyaz çayın faydaları!

Beyaz çayın faydaları neler kanser hücrelerini yok ediyor!
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Ülkemizde tüketimi siyah ve yeşil çay kadar yaygın olmasa da beyaz çay da vücuda inanılmaz faydalar sağlıyor. En az siyah ve yeşil çay kadar sağlıklı olan beyaz çay, kansere yol açan hücreleri yok ediyor, kanserli hastaların tedavisinde katkı sağlıyor. Şifa kaynağı olan beyaz çayın faydalarına gelin yakından bakalım...

Kanseri önlüyor, tedavi ediyor

Çalışmalar, gerçek çaylar ile kanseri önleme veya tedavi etme potansiyeli arasındaki güçlü bağlantıyı göstermiştir. Kesin olmamakla birlikte, beyaz çay içmenin sağlık yararları büyük ölçüde çaydaki antioksidanlara ve polifenollere atfedilmektedir. Beyaz çaydaki antioksidanlar, RNA’nın oluşturulmasına ve kansere yol açan genetik hücrelerin mutasyonunun önlenmesine yardımcı olabilir. 2010 yılında yapılan bir araştırmada, beyaz çaydaki antioksidanların kanseri önlemede yeşil çaydan daha etkili olduğu bulunmuştur.

Felç ve kalp krizini önler

Beyaz çay sağlıklı kalp fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur ve kan pıhtıları, felç ve kalp krizi gibi hastalıkları önler. Beyaz çay diğer çaylara göre en az işlendiği için, daha fazla antioksidan içerir. Beyaz çaydaki kateşinler kan basıncını düşürmeye, dolaşımı iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Beyaz çayda bulunan antioksidanların kolesterol seviyelerini, özellikle kötü LDL kolesterolü düşürdüğünü araştırmalar kanıtlamıştır.

Erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır

Yapılan bir araştırma, beyaz çayın cilt hücrelerini hidrojen peroksit ve diğer faktörlerin neden olduğu hasarlardan koruyabildiğini gösterdi. Antioksidan açısından zengin beyaz çay, pigmentasyon ve kırışıklıklar da dahil olmak üzere erken yaşlanma belirtilerine yol açabilen serbest radikallerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Ayrıca beyaz çay antioksidanlarının anti-enflamatuar özellikleri, egzama veya kepek gibi cilt hastalıklarının neden olduğu kızarıklığı ve iltihabı azaltmaya da yardımcı.

Sağlıklı saçlar ve cilt

Beyaz çay cilt için faydalı olmakla beraber, aynı zamanda sağlıklı saçların oluşumu için de faydalar sağlar. Beyaz çayda bulunan epigallokateşin gallat adı verilen antioksidanın saç büyümesini artırdığı ve erken saç dökülmesini önlediği kanıtlanmıştır.

Odaklanmayı sağlar

Beyaz çay, gerçek çaylar arasında en yüksek L-theanine konsantrasyonuna sahiptir. L-theanine, aşırı aktiviteye yol açabilecek heyecan verici uyaranları inhibe ederek beyindeki uyanıklığı ve odaklanmayı geliştirdiği bilinmektedir. Beyindeki uyaranları sakinleştirerek, beyaz çay odaklanmayı artırırken aynı zamanda rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Diş sağlığına iyi geliyor

Beyaz çay, dişlerin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olan yüksek seviyelerde flavonoidler, tanenler ve florürlere sahiptir. Florür, yaygın olarak diş çürümelerini önlemede bir araç olarak bilinir ve sıklıkla diş macunlarında bulunur. Hem tanenler hem de flavonoidler, diş çürümesine ve çürümelere neden olabilecek plak oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı

Beyaz çay içmek, vücudunuzun besinleri daha verimli emmesine ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Tip 2 diyabeti engeller

Beyaz çaydaki kateşinlerin diğer antioksidanlarla birlikte Tip 2 diyabetin önlenmesine veya düzenlenmesine yardımcıdır. Beyaz çay, ince bağırsakta glikoz emilimini gösteren amilaz enziminin aktivitesini etkili bir şekilde inhibe eder. Tip 2 diyabetli insanlarda, bu enzim nişastaları şekere ayırır ve kan şekeri artışlarına yol açabilir. Beyaz çay içmek amilaz üretimini engelleyerek bu ani artışları düzenler.

Ağrı kesici

Beyaz çaydaki kateşinler ve polifenoller, ağrıları hafifletecek antienflamatuar özelliklere sahiptir.

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