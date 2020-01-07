Boğaz ağrısı neden olur viral enfeksiyonlar en yaygın sebebi!

Boğaz ağrısı kış mevsiminin yarattığı hastalıkların bir sonucu olarak karşımıza çıkabiliyor. Nedenleri değişmekle birlikte geçmeyen boğaz ağrıları hayat kalitesinin düşmesine sebep olan can sıkıcı bir hal alıyor. Boğaz ağrılarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini derledik. İşte boğaz ağrısının bilmediğiniz nedenleri!

Boğaz ağrısı belirtileri

Boğaz ağrısı belirtileri arasında burun tıkanıklığı, burun akması, hapşırma, öksürük, yüksek ateş, titreme, şişmiş lenf bezleri, vücut ağrıları, iştah kaybı, bir haftadan fazla boğaz ağrısı en yaygın olanlarıdır.

Soğuk algınlığı, grip ve diğer viral enfeksiyonlar

Boğaz ağrılarının yüzde 90'ına virüsler sebep olmaktadır. Boğaz ağrısı neden olan virüsler arasında:

– Soğuk algınlığı

– Grip

– Tükürük yoluyla bulaşan bir enfeksiyöz hastalık olan mononükleoz

– Kızamık, döküntü ve ateşe neden olan bir hastalık

– Suçiçeği, ateş ve kaşıntılı, engebeli döküntüye neden olan enfeksiyon

– Kabakulak, boyundaki tükürük bezlerinin şişmesine neden olan bir enfeksiyon.

Bakteriyel enfeksiyonlar

Bakteriyel enfeksiyonlar da boğaz ağrısına neden olabilir. En yaygın olanı A grubu Streptococcus bakterisidir. Boğaz ağrısı, çocuklarda boğaz ağrısı vakalarının yaklaşık yüzde 40’ına neden olur. Göğüs iltihabı ve gonore ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da boğaz ağrısına neden olabilir.

Duman, kimyasal maddeler ve diğer tahriş edici maddeler

Çevrede birçok farklı kimyasal madde ve diğer maddeler de dahil olmak üzere, boğazı tahriş eder. Bunlar:

– Sigara ve diğer tütün dumanı

– Hava kirliliği

– Temizlik ürünleri ve diğer kimyasallar

Alerjiler

Bağışıklık sistemi polen, çimen ve hayvan kedisi gibi alerji tetikleyicilerine tepki verdiğinde, burun tıkanıklığı, gözlerin sulanması, hapşırma ve boğaz tahrişi gibi semptomlara neden olan kimyasalları salgılar. Burundaki aşırı mukus, boğazın arkasına akabilir. Buna postnazal damla denir ve boğazı tahriş edebilir.

Kuru hava

Kuru hava, ağız ve boğazdaki nemi emerek boğazın kuru ve ağrılı hissedilmesine neden olabilir.

Reflü hastalığı

Reflü hastalığı, mideden alınan asidin özofagusa (ağızdan mideye yiyecek taşıyan tüp) geri döndüğü bir durum. Asit yemek borusu ve boğazı yakar. Mide ekşimesi ve asit reflüsü gibi semptomlara neden olur.

Tümör

Boğaz, gırtlak veya dilde oluşan bir tümör, boğaz ağrısının daha az yaygın bir nedenidir.

Boğaz ağrısı tedavisi

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısı genellikle beş ila yedi gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmez. Ancak, ağrı ve ateşi hafifletmek için birçok insan asetaminofen veya diğer hafif ağrı kesicilere yönelir. Ayrıca bal gibi (alerjiniz bulunmuyorsa) boğazı yumuşatacak besinlerle doğal tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. Bol bol su tüketmek de faydalıdır. Farenjit nedeniyle oluşan boğaz ağrısı için adaçayı tüketilebilir. Sigara ve benzeri boğazı tahriş eden zararlı etkenlere de mağruz kalmamak gerekir.

Çocuklara aspirin verirken dikkat!

Çocuklara veya gençlere aspirin verirken dikkatli olmakta fayda var. Suçiçeği veya grip benzeri semptomlardan kurtulan çocuklar ve gençler asla aspirin almamalıdır. Bunun nedeni, aspirinin, bu tür çocuklarda nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan Reye sendromudur.

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi

Eğer boğaz ağrınız bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz antibiyotik reçete edecektir. Semptomlar bitmiş ya da azalmış olsa bile, reçete edilen antibiyotikleri tam olarak almalısınız. Tüm ilaçların talimatlara uygun olarak alınmaması, enfeksiyonun kötüleşmesine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmasına neden olabilir. Boğaz ağrısını tedavi etmek için antibiyotik tedavisinin tamamlanmaması, çocuğun romatizmal ateş veya ciddi böbrek iltihabı riskini artırabilir.

Evde boğaz ağrınızı geçirmek için uygulayabileceğiniz yöntemler

Çoğu boğaz ağrısını evde tedavi etmeniz mümkün. Bağışıklık sisteminizin enfeksiyonla savaşmasına olanak sağlamak için bol bol dinlenmek önemlidir.

Boğaz ağrısını hafifletmek için:

– Sıcak su ile 1/2 ila 1 çay kaşığı tuzu karıştırıp gargara yapın

– Bal ile sıcak çay, çorba suyu veya limonlu ılık su gibi boğazı yatıştırıcı sıcak sıvılar tüketin. Bitkisel çaylar özellikle boğaz ağrısını yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

– Boğaz pastili emmek boğaz ağrısını rahatlatmada etkilidir.

– Bulunduğunuz ortamdaki havayı nemlendirin

– Boğazınızı daha iyi hissedinceye kadar sesinizi dinlendirin.