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Mutluluk hormonu nasıl artar hareket etmeyi prensip haline getirin!

Görünürde bir sorununuz olmamasına rağmen bir türlü mutlu olamıyorsanız mutluluk hormonlarını artırmanın 4 etkili yolunu sizin için açıklıyoruz!

Mutluluk hormonu nasıl artar hareket etmeyi prensip haline getirin!
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Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin hormonu sinir hücreleri uyku, iştah, hafıza, öğrenme, cinsel ve sosyal davranışlar gibi konularda etkilidir. Ruh halini düzene sokan ve mutluluğu teşvik etmeye yardımcı olan 4 temel hormon bulunmaktadır. Eksikliğinde özellikle kadınların daha çok etkilenmesine neden olan mutluluk hormonu serotonin ve diğer 3 hormonu şimdi sizlerle paylaşacağız.

Serotonin

Bu hormon iştah, uyku, uyarılma, sindirim, hafıza ve öğrenme yeteneği gibi bazı davranışların düzenlenmesine yardımcı olan nörotansmitterdir. Eksikliğinde depresyona sürükleyen bir hormon olarak bilinir. Vücut tarafından üretilen serotonin triptofandan zengin yiyeceklerle desteklenebilir.

Dopamin

İyi hissetmeyi sağlayan dopamin hormonunun yüksek ya da düşük olması durumunda Parkinson hastalığından söz etmek mümkündür. Özellikle uyuşturucu ve sigara depomin hormonunun artmasına ve haz duygusunun yoğun hissedilerek bağımlılığa yol açmasına neden olur.

Oksitosin

Oksidosin hormonu aşk, sevgi ve mutluluk hormonu olarak bilinir. Bu hormon sarılma, dokunma, sevilme ve arzulanma ile ortaya çıkar. İkili ilişkilerde aşkı, sevgi, hoşlanma gibi duygular yolu ile mutluluk salgılar. Eksikliği mutsuzluğa neden olur, yeterli ve dengeli beslenme, egzersiz ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak oksitosini arttırmak için en etkili yöntemlerdir.

Endorfin

Endorfin hormonu vücutta ağrı kesici özelliğe sahiptir. Ağrı ve acı gibi duyguları hafifletir ve rahatlama hissi sağlar. Oksitosin ve endorfin hormonu cinsel ilişki esnasında salgılanan zevk hissini de sağlar.

Mutluluk hormonlarını artırmanın 4 etkili yolu

Hareket etmeyi prensip haline getirin 

Egzersizin ruh halini yükselten etkileri artık herkesçe biliniyor. Ancak burada yapılan en büyük yanlış, birçok insanın hala spor salonunda egzersiz yaparak ya da uzun mesafeler koşarak bu faydaları elde edeceğini sanması. Vücudunuzu zevk alacağınız şekilde hareket ettirin! Her şeyden önemlisi planlamadan hareket etmeyi günlük yaşamınıza entegre etmenin kalıcı yollarını arayın.

Nefesinize farkındalık getirin 

Stres hormonu üretimimizi nefesimizle etkileyebiliriz. Diyaframdan nefes aldığımızda (karnı içeri ve dışarı hareket ettiren uzun, yavaş nefesler) vücudumuz sakinleşir. Bu da seks hormonlarının dengesini ve sindirimimizi doğrudan etkiler.

Mükemmel bir sindirim gerçekleştirin 

Sindirim, sağlığımızın temel taşıdır çünkü sindirim yoluyla yiyeceklerimizdeki tüm yararlı maddeleri vücudumuza alırız ve bunların çoğu hormonlarımız için çok önemlidir. Yediklerimizi iyi çiğnemek, çoğunlukla doğal ve işlenmemiş besinleri tüketmek, rahat bir pozisyonda yemeğimizi yemek sindirimimizi güçlendirmenin yollarındandır.

Karaciğerinizi güçlendirin 

Karaciğer; artık ihtiyaç duymadığımız hormonlar da dahil olmak üzere tüm sorunlu maddeleri ortadan kaldırmaktan sorumlu anahtar organdır. Trans yağ, rafine şeker, alkol ve aşırı kafein gibi karaciğerinizi yoran şeylerin tüketimini azaltarak bitkisel beslenmeye özen gösterin.

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