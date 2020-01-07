Chia tohumu nedir yaşlanmayı yavaşlatıyor!

Son dönemin kullanımı yaygınlaşan ve zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği gıdalardan biri olan chia tohumu insan sağlığına oldukça faydalı. Güney Amerika'da yetişen bir tür adaçayı olan Latince adıyla Salvia hispanica tüm dünyada chia (çiya) bitkisi olarak biliniyor. Bu bitkinin tohumları ise chia tohumu olarak satılıp kullanılıyor. Chia tohumunun bilinmeyen faydalarını sizin için derledik. İşte chia tohumunun yararları!

Erken yaşlanmayı önler

Meksikalı araştırmacılar, chia tohumlarının daha önce bildirilenlerden neredeyse iki kat daha yüksek doğal fenolik (antioksidan) konsantrasyonuna sahip olduğunu ortaya çıkardı ve antioksidan aktivitenin serbest radikal aktivitesinin yüzde 70'ine kadarını durdurduğu gösterildi. Bu araştırma, chia tohumlarının yüksek antioksidan gıdalardan biri olduğunu kanıtlamaktadır. Antioksidanlar, cildin onarım sistemlerini hızlandırır ve daha fazla hasarı önler. Chia tohumlarının alınması iltihap ve serbest radikal hasarı nedeniyle erken yaşlanmayı önleyebilir.

Sindirime yardımcı

Chia, süper-yüksek lif oranına sahiptir. İki yemek kaşığı chia tohumunda yaklaşık 11 gram lif bulunur. Amerikan Diyetetik Derneği'ne göre, bir porsiyon chia tohumu günlük önerilen lif alımını sağlayabilir. Vücudunuzun insülin seviyelerini dengelemesi için lif gereklidir. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, keten ve chia gibi tohumlar, yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağları nedeniyle doğal bir kan şekeri dengeleyicisi olabilir.

Enerji veriyor

Chia tohumlarının yüksek lif içermesi bağırsakların düzenlenmesi ve sağlıklı dışkı için fayda sağlar. Chia tohumlarındaki zengin lif içeriği, insanların çok daha enerjik hissetmelerine yardımcı olur, çünkü önemli miktarda su emer ve yenildiğinde midede hemen genişler. Ayrıca tüketildiğinde, chia tohumları midede jelatin benzeri bir madde oluşturur. Bu jel oluşturucu etki, chia tohumlarındaki çözünebilir liflerden kaynaklanır ve bağırsaktaki probiyotiklerin büyümesini destekleyen bir prebiyotik olarak çalışabilir.

Omega-3 kaynağıyla kalbi koruyor

Chia tohumlarının enflamasyonu tersine çevirme, kolesterolü ayarlama ve tansiyonu düşürme yeteneği, kalp sağlığı açısından son derece faydalıdır. Ayrıca, oksidatif stresin tersine çevrilmesiyle, bir kişinin düzenli olarak chia tohumlarını tüketirken ateroskleroz geliştirmesi daha az olasıdır. Chia tohumunda (salvia hispanica) linoleik asit yüksektir. Bu, vücudun yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerini emmesine yardımcı olan bir yağ asididir. Böyle küçük bir tohum için, sağlıklı yağlar açısından oldukça yüksektir ve somondan daha fazla omega-3'lere sahiptir. Omega-3'ler kan basıncını, kötü kolesterolü ve enflamasyonu azaltarak kalbi korumak için çalışır. Enflamasyon kan damarlarına baskı yapabilir ve kalp hastalığına neden olabilir. Böylece chia tohumlarını yiyerek, omega-3'ler sayesinde kalbinizi güçlendirebilir ve koruyabilirsiniz.

Güçlü kemikler

İki yemek kaşığı Chia tohumu, önerilen günlük kalsiyum miktarının yaklaşık% 18'ine sahiptir. Kalsiyum kemik sağlığında temeldir ve kemik gücünü ve kütlesini korumaya yardımcı olur. Chia ayrıca kemik sağlığı için başka bir önemli besin olan bor içerir. Bor, kemiklerin ve kasların sağlıklı gelişimi için kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosforun metabolize edilmesine yardımcı olur.

Meme ve servikal kanser ile mücadele

Chia tohumları, bir omega-3 yağ asidi olan alfa lipoik asit (veya ALA) bakımından zengindir. 2013 yılında Moleküler Biyokimya Dergisi, ALA'nın hem meme hem de servikal kanserlerde, kanser hücrelerinin büyümesini sınırlandırdığını bulmuştur. Böylece, chia tohumlarını kanserle mücadele eden gıdalardan biri olarak tüketebilirsiniz.

Sağlıklı bir beyin destekleyicisi

Chia tohumlarındaki ALA gibi esansiyel yağ asitleri, vücudunuz bunları kendi başlarına üretemediği için diyetinizde tüketmek gereklidir. Chia tohumlarını tüketmek, ruh sağlığı ve beyindeki (serotonin ve dopamin gibi) nörotransmiterlerin seviyesini desteklemeye ve beyin hücrelerine daha fazla enerji sağlamaya yardımcı olabilir.