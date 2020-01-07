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Cezeryenin faydaları neler yorgunluğu gideriyor!

Cezerye hem oldukça lezzetli hem de sağlığa yararlı bir tatlı. Üstelik vücuda enerji verip yorgunluğu gidermeyi sağlıyor. İşte cezeryenin bilinmeyen faydaları!

Cezeryenin faydaları neler yorgunluğu gideriyor!
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İçerisindeki vitamin ve minerallerle vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmeyen bir besin cezerye. Mersin'in meşhur tatlılarından olan cezeryenin, cilde parlaklık vermeden, göz sağlığına; Alzeimer'dan korumaktan, yorgunluğu gidermeye birçok yararı bulunuyor. İşte cezeryenin daha önce duymadığınız yararları!

Cezerye Nedir?

Cezerye, özellikle Mersin bölgesinde yaygın olan bir tatlı türüdür. Havuç, toz şeker, ceviz ve Hindistan cevizinden yapılır. Adını, Arapça da havuç anlamına gelen “Cezer” kelimesinden alır. Rendelenen havuç önce haşlanır, haşlandıktan sonra şekerle kavrulur. Üzerine Hindistan cevizi; içine Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı ya da ceviz koyulur. İçerisinde pek çok faydalı besin kaynağını barındıran cezerye göz rahatsızlıklarından hafıza problemlerine kadar birçok şeye iyi geliyor. Cezerye içerisinde havuç bulunmasından dolayı A vitamini bakımından oldukça zengindir.

Cezeryenin Faydaları

Cilde parlaklık veriyor

Cezerye ayrıca, güzel ve parlak cilde sahip olmak isteyenlerinde ilk tercihi olarak bilinmektedir. İçerisindeki vitaminler sayesinde hem cildin daha gergin ve güzel görünmesini hem de daha parlak olmasını sağlamaktadır. Bu besin öğeleri aynı zamanda saçların da daha kuvvetli olmasını sağlıyor.

Vücuda enerji verip, yorgunluğu gideriyor

Cezeryenin içerisinde havuçtan farklı olarak cevizde ve fındıkta bulunmaktadır. Bu besin öğeleri ise hem insana güç verir hem de vücudun daha zinde olmasını sağlar. Yüksek vitamin ve mineral içerdiğinden yorgunluğu üzerinizden alır.

Kalp dostu

Kalbe de iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıyeten cezerye, vücuttaki kötü kolesterolün düşürülmesini sağlar.

Göz sağlığına fayda sağlar

Cezerye içerisindeki havuç sayesinde göz sağlığı için bulunmaz bir nimettir. İyi bir görüş sağlamaya yardımcıdır.

Alzeimer'dan koruyor

Cezerye aynı zamanda tedavisi mümkün olmayan Alzeimer hastalığına yakalanmayı önleyen bir besin.

Yaşlanma karşıtı

İleriki yaşlarda ciltte oluşan kırışıklıkların ve sarkmaların etkilerini geciktirmeye yarar.

Cezerye nasıl yapılır?

Cezerye yapmak zahmetli gibi görünse de aslında oldukça basittir. Hem kendinize sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak hem de gelen misafirlerinizin ağzını tatlandırmak istiyorsanız, mutlaka cezerye yapmayı denemelisiniz.

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