Geniz eti (Adenoid) nedir nefes almada güçlüğe yol açıyor!

Geniz eti, görevi bademcikler ile aynı olan, burunun gerisinde geniz denilen bölgede yer alan bir lenf dokusudur. Yetişkinlerdeki horlama ve burun tıkanıklığının başlıca nedeni geniz eti büyümesidir. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu sorun, antibiyotiklerle tedavi edilerek kendiliğinden küçülmesi sağlanabiliyor. Geniz eti büyümesi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

Geniz eti (Adenoid) nedir?

Geniz eti (adenoid) geniz boşluğunun üst kısmında bulunan bir savunma dokusudur. Bademcikler ile birlikte lenfatik sistemin bir parçasıdır. Yabancı organizmalar ve mikropları tutar ve onlarla savaşarak, vücuttan uzaklaştırır. Girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan geniz eti özellikle çocukluk çağında oldukça etkin çalışır. Genellikle yaklaşık 5 yaşından sonra küçülmeye başlarlar. Ergenlik yıllarında neredeyse tamamen yok olurlar. Geniz eti büyümesi çocuklarda yaygın bir sorundur.

Geniz eti belirtileri

Burundan nefes almakta güçlük

Sürekli ağızdan nefes alma

Burun tıkalı gibi genizden konuşma

Nefes alırkan ses çıkması

Uyku sırasında horlama

Uyku sırasında birkaç saniye süreyle nefesini tutma (Uyku apnesi)

Geniz eti tedavisi

İltihaplı geniz eti ilk önce antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalışılır. Eğer geniz etinde iltihap yoksa, doktorunuz bir süre beklemeyi önerebilir, özellikle çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla geniz eti kendiliğinden küçülebilir.

Tuzlu su ile burun ve geniz yıkanması ile, burun ve genizdeki salgıların temizlenmesi, özellikle de geniz eti üzerindeki yapışkan sümük birikiminin yıkanarak mekanik olarak uzaklaştırılması yararlıdır ve bazı hastalarda burun tıkanıklığını azaltır.

Kortizonlu burun spreylerinin kullanımı ile, geniz eti büyüklüğünde en fazla %10 kadar bir küçülme olabilir; az da olsa bu küçülme bazı hastalarda burun tıkanıklığında azalmaya yol açabilir. Ancak burun spreyi kesildiğinde geniz eti tekrardan büyümeye devam eder.