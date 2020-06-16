search menu
search
close

Geniz eti (Adenoid) nedir nefes almada güçlüğe yol açıyor!

Geniz eti problemi, yetişkinlerde nefes alırken ses çıkarmaya ve güçlüğe sebep oluyor. Geniz eti büyümesinin belirtileri ve tedavisi haberimizde!

Geniz eti (Adenoid) nedir nefes almada güçlüğe yol açıyor!
-A A+

Geniz eti, görevi bademcikler ile aynı olan, burunun gerisinde geniz denilen bölgede yer alan bir lenf dokusudur. Yetişkinlerdeki horlama ve burun tıkanıklığının başlıca nedeni geniz eti büyümesidir. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu sorun, antibiyotiklerle tedavi edilerek kendiliğinden küçülmesi sağlanabiliyor. Geniz eti büyümesi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

Geniz eti (Adenoid) nedir?

Geniz eti (adenoid) geniz boşluğunun üst kısmında bulunan bir savunma dokusudur. Bademcikler ile birlikte lenfatik sistemin bir parçasıdır. Yabancı organizmalar ve mikropları tutar ve onlarla savaşarak, vücuttan uzaklaştırır. Girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan geniz eti özellikle çocukluk çağında oldukça etkin çalışır. Genellikle yaklaşık 5 yaşından sonra küçülmeye başlarlar. Ergenlik yıllarında neredeyse tamamen yok olurlar. Geniz eti büyümesi çocuklarda yaygın bir sorundur.

Geniz eti belirtileri

Burundan nefes almakta güçlük
Sürekli ağızdan nefes alma
Burun tıkalı gibi genizden konuşma
Nefes alırkan ses çıkması
Uyku sırasında horlama
Uyku sırasında birkaç saniye süreyle nefesini tutma (Uyku apnesi)

Geniz eti tedavisi

İltihaplı geniz eti ilk önce antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalışılır. Eğer geniz etinde iltihap yoksa, doktorunuz bir süre beklemeyi önerebilir, özellikle çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla geniz eti kendiliğinden küçülebilir.

Tuzlu su ile burun ve geniz yıkanması ile, burun ve genizdeki salgıların temizlenmesi, özellikle de geniz eti üzerindeki yapışkan sümük birikiminin yıkanarak mekanik olarak uzaklaştırılması yararlıdır ve bazı hastalarda burun tıkanıklığını azaltır.

Kortizonlu burun spreylerinin kullanımı ile, geniz eti büyüklüğünde en fazla %10 kadar bir küçülme olabilir; az da olsa bu küçülme bazı hastalarda burun tıkanıklığında azalmaya yol açabilir. Ancak burun spreyi kesildiğinde geniz eti tekrardan büyümeye devam eder.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kokusu baş döndürür: Karamelli muhallebi Kokusu baş döndürür: Karamelli muhallebi
Tatlı
Üstelik çok hafif: Mercimek mantısı Üstelik çok hafif: Mercimek mantısı
Yemek
En Güncel Galeriler
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Önceki Haberler
Tecavüzden yargılanıyor! Cinsel organı kangren oldu!
Tecavüzden yargılanıyor! Cinsel organı kangren oldu!
Cildi bembeyaz yapan maske tarifi! Japonların sırrı burada!
Cildi bembeyaz yapan maske tarifi! Japonların sırrı burada!
Murat Yıldırım'dan hayranlarına unutulmayacak jest!
Murat Yıldırım'dan hayranlarına unutulmayacak jest!
Serenay'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü: Çok ayıp!
Serenay'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü: Çok ayıp!
Mide ekşimesine ne iyi gelir?
Mide ekşimesine ne iyi gelir?
Ailesinden bir yakınını daha kaybetti! Seray'ın feryatı yürek yaktı!
Ailesinden bir yakınını daha kaybetti! Seray'ın feryatı yürek yaktı!
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını anlattı: Gecede 12 kez...
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını anlattı: Gecede 12 kez...
Kahvaltıda yeni vazgeçilmeziniz olacak: Patatesli velibah
Kahvaltıda yeni vazgeçilmeziniz olacak: Patatesli velibah
Yorumlar