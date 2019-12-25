Dubaili zengin kadın Burak Özçivit'in odasına zorla girmeye çalıştı

Magazin dünyasında yer alan oyuncular arasında en yakışıklı oyuncu olma kervanına katılan ünlülerden bir tanesi de Burak Özçivit. Özçivit, hem başarılı oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile Arap dünyasında oldukça popüler. Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle hayran kitlesini daha da genişleten Özçivit'in 2 yıl önce başına gelen tuhaf olay duyanları şaşırttı.2 yıl sonra ortaya çıkan olayda iddiaya göre, saplantılı hayranı oyuncunun kapısını çaldı ve içeri girmeye çalıştı. Özçivit ise kadın hayranının ısrarına dayanamayarak güvenliği çağırdı.

2 yıl sonra ortaya çıktı

Bundan iki yıl önce oynadığı tarihi dizide "Bali Bey" karakterinin balmumu heykelinin yapıldığı Dubai'de düzenlenen Muhteşem Yüzyıl Sergisi'ne katılan Burak Özçivit'in başına ilginç bir olay geldi.

Kadın hayranı odasına zorla girmeye kalkıştı

Meryem Uzerli ile bir günlüğüne sergi için Dubai'ye uçan Özçivit'in kaldığı otelde Dubaili zengin bir kadının, odasına girebilmek için kat görevlisi kıyafeti giydiği öne sürüldü. 2 yıl sonra ortaya çıkan olayda iddiaya göre, saplantılı hayranı oyuncunun kapısını çaldı ve içeri girmeye çalıştı. Özçivit ise kadın hayranının ısrarına dayanamayarak güvenliği çağırdı.



