Jennifer Lopez fiziğiyle görenleri mest etti genç kızlara taş çıkarıyor!

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 50 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziği ve güzelliği ile büyülemeye devam edden Lopez son paylaşımı ile yine herkesi kendisine hayran bıraktı. Ünlü şarkıcı pembe spor sütyenli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Saniyeler içerisinde yüzlerce beğeni aldı.

Yüzlerce beğeni aldı

50 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 107 milyon takipçisi bulunan Jennifer Lopez'in bu paylaşımı saniyeler içerisinde yüzlerce beğeni aldı.

Objektiflere yakalandı

Lopez, nişanlısı Alex 'A-Rod' Rodriguez ile spor salonuna giderken görüntülendi. Amerikan Futbolu Ligi'nde oynanacak olan Super Bowl finalinde göstereceği performansa hazırlanan Lopez, prova arasında nişanlısı ile spor kaçamağı yaptı.İşte tam da o anlarda ojjektiflere yakalandı.