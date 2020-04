Öksürük neden olur alerjiler öksürüğe sebep oluyor!

Balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılan öksürük, inatçı hale geldiğinde hayatı çekilmez kılıyor. Pek çok sebeple ortaya çıkabilen öksürüğe en fazla enfeksiyon hastalıkları ve alerjik unsurlar yol açıyor. 3 haftadan daha uzun süren öksürük ise kronik öksürük olarak tanımlanıyor. İşte öksürüğün nedenleri ve tedavi yöntemleri!

Öksürük nedir?



Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük, balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Balgamsız öksürük, kurudur ve boğazda bir gıcık hissine neden olabilir. Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna “prodüktif öksürük” denir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir. Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur. Kronik öksürükler bazen senelerce sürebilir.

Öksürük neden olur?



Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca; kronik kulak problemleri, uzun süre kullanılan tansiyon ilaçları ve sigara da öksürük nedenleri arasındadır. Zaman zaman öksürüğün nedeni psikolojik de olabilir.

Kuru öksürük enfeksiyon veya alerjilere bağlı

Geceleri ortaya çıkan, kuru ve balgamsız öksürük genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonuna ya da alerjiye bağlıdır. Geniz akıntısı, sinüzit ve gastroösefageal reflüye bağlı öksürükler çocuk uykuya daldıktan hemen sonra başlamaktadır. Egzersiz, hareket, gülme ve ağlama ile artan öksürük astıma işaret etmektedir. Kaba, boğuk, havlar tarzda öksürük krupta görülmektedir. Gürültülü, metalik öksürük trakeit denilen solunum yolu enfeksiyonu göstergesi olabilmektedir. Boğmacada öksürük nöbet şeklinde ve haykırır tarzdadır. Pnömoni (zatürre) ve tüberkülozda öksürük kurudur. Bronşiektazi, akciğer apsesi, kistik fibrozis gibi akciğer hastalıklarında öksürük balgamlıdır.

Öksürüğün şiddetlenmesine yol açan faktörler

Sigara kullanımı: Sigara nedeniyle mukus üreten bezler büyür ve bu hava yollarında daha fazla salgıya sebep olup öksürüğe neden olabilir ya da var olan öksürüğün şiddetini artırabilir.

Alerjen maddeler: Polenler, ev tozu akarları (gözle görülemeyen küçük canlılar) ve ev içi mantarları gibi alerjen maddelere maruziyet öksürüğü şiddetlendirebilir.

Çevresel faktörler: Toz, parfüm kokusu, deterjanlar, soğuk hava ve hava kirliliği bazı durumlarda öksürüğü tetikleyebilir.

Egzersiz: Egzersiz yapmak, özellikle astımlı hastalarda öksürüğü tetikleyebilir.

İlaçlar: ACE inhibitörü adı verilen kaptopril, enalapril gibi ilaçlar öksürüğe neden olabildiği gibi öksürük şiddetini de artırabilir.

Öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürükten kurtulmak, öksürüğe sebep olan hastalıkların saptanarak, tedavi edilmesi ile mümkündür. Öksürüğü giderecek bazı öneriler ise şöyle;

- Düzenli ve dengeli beslenmek, özellikle kış aylarında yeterli C vitamini almak

- Her türlü tozlu ve kirli ortamdan uzak durmak,

- Vücut direncini korumak için düzenli spor veya yürüyüş yapmak

- Halsiz veya yorgun düşmemek için uyku sürelerine dikkat etmek ve vücudu dinlendirmek,

- Bol sıvı almak

- Mukus veya balgam üreten bir öksürüğe buharla teneffüs etmek iyi gelebilir. Sıcak bir duş veya banyo yapılması ve banyonun buharla dolması sağlanmalıdır. (Not: Öksürük astımaya bağlıysa bu uygulamayı yapmayın. Zira buhar semptomları daha da kötüleştirebilir.

- Meyan kökü balgam söktürücü görevi görür

- Zencefil çayı ise boğaz iltihabını yatıştırır.