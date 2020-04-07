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Manken Didem Soydan Instagram'da paylaştığı seksi pozuyla ses getirdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan, Instagram'da paylaştığı gömlekli seksi pozuyla binlerce beğeni aldı.

Manken Didem Soydan Instagram'da paylaştığı seksi pozuyla ses getirdi!
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Sosyal medyayı hesaplarını aktif kullanan ünlülerden olan Didem Soydan cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Soydan'ın gömleğiyle verdiği seksi poz, büyük ilgi toplayarak, 1 saat içerisinde 30 binin üzerinde beğeni yağdı. 

Beyaz gömlekli pozuna beğeni yağdı

Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan güzel manken Didem Soydan, üzerinde sadece beyaz gömlek ve beyaz çoraplarının olduğu görülen bir fotoğrafını paylaştı. Soydan'ın bacaklarını açarak verdiği seksi poz Instagram'a damga vurdu. Takipçileri Soydan'ın fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

 

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