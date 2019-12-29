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Fıstık ezmesinin faydaları neler diyabete yakalanma riskini azaltıyor!

Fıstık ezmesi, içerisindeki sağlıklı doymamış yağlar sayesinde tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltıyor. İşte fıstık ezmesinin bilmediğiniz yararları!

Fıstık ezmesinin faydaları neler diyabete yakalanma riskini azaltıyor!
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Fıstık ezmesi lezzetli olduğu kadar insan vücuduna da oldukça faydalı bir besin. Fıstık ezmesi, kasların onarımına destek olmaktan, kalbi korumaya; kilo vermeden, diyabete yakalanma riskini azaltmaya faydaları saymakla bitmeyen bir yiyecek. İşte fıstık ezmesinin hiç bilmediğiniz faydaları!

Tip 2 diyabete yakalanmayı önler

Fıstık ezmesi yüksek oranda doymamış yağlara sahiptir. Kalbe iyi gelen sağlıklı yağlar içerir ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. İçeriğindeki doymamış yağlar sayesinde tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır.

Protein deposu

Fıstık ezmesi protein deposudur, kas yapımına ve onarımına yardımcı olur. Protein açısından o kadar yüksektir ki, düzenli olarak egzersiz yapanlar için beslenme listelerinin başındadır. 

Potasyum zengini

Enerji deposu olan fıstık ezmesi, çok sayıda vitamin ve mineraller barındırır. İçerisinde B6 vitamini ve bol miktarda potasyum bulunur. Fıstık ezmesi, sağlık açısından faydaları bulunan kalsiyum, sodyum ve demir gibi minerallere de sahiptir.

Sağlıklı yağlar içerir

Yiyecekleri “sağlıklı yağ” diye sınıflandırabileceğimiz birçok sağlıklı yağ deposu besin var, fıstık ezmesi de bunlardan biri. Zeytinyağı, avokado, peynir, bütün yumurtalar ve yer fıstığı yüksek oranda doymamış yağ içerir. Vücudun ihtiyacı olan bu yağdır. Doymamış yağ sağlıklıdır, doymuş yağlar ise sağlıklı değil, vücut için zararlıdır. 

Enerji Kaynağı

Muhtemelen fıstık ezmesinin yüksek miktarda protein ve yağ kaynağı olduğunu biliyorsunuzdur. Aynı zamanda yüksek miktarda kalori de içerir fakat bu kaloriler enerji verir. 

Yüksek lif içeriyor

Vücutta yeterince lif bulunması, her şeyin optimum verimlilikle çalışması için gereklidir. Fıstık ezmesi sadece bir çorba kaşığı bir gram lif sağlar. Diğer öğünlerden kazandıklarını desteklemek için fıstık ezmesinden 2 ila 3 gram lif tüketilmesi önerilir.

Kilo vermeye yardımcı

Bu anlamda bir çelişki gibi görünebilir ama fıstık ezmesi ve kilo kaybı aslında bağlantılı. Fıstık ezmesinin içerisinde bol miktarda protein ve lif vardır. Bu sayede vücutta uzun süre tokluk hissi sağlar. Fıstık ezmesi, tatlı veya şekerli yiyecek krizlerini önleyen lif ve proteine sahiptir. Öğünler arasındaki süreyi uzatır ve uzun süre kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

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