Frenk üzümü nedir kabızlık sorununu gideriyor!

Ekşi ve mayhoş tatta, kıpkırmızı yuvarlak ve parlak görünümde meyvelere sahip küçük salkımlar halinde olan frenk üzümü ülkemizde tüketimi pek yaygın olmasa da sağlığa oldukça faydalı bir meyve. Frenk üzümü, Taşkırangiller (Ribes) cinsine ait bir bitkinin meyvesi. Latince ismi Ribes rubrum olan bitkinin anavatanının Batı Avrupa olduğu bilinse de, dünyanın pek çok yerinde kültürü yapılarak yetiştirilebilmektedir. Oldukça lezzetli bir meyve olması sebebiyle tüm dünyada yaygın olarak tüketilen bir meyve frenk üzümü. İşte frenk üzümünün hiç duymadığınız faydaları!

4 farklı çeşidi bulunuyor

Frenk üzümünün küçük kırmızı frenk üzümü, büyük kırmızı frenk üzümü, siyah frenk üzümü ve sarı frenk üzümü olmak üzere 4 farklı çeşidi bulunmaktadır. Tat olarak birbirinden biraz farklı olan bu türlerin içerdiği etken maddeler büyük oranda aynı olduğu için, faydaları da birbirine benzemekte.

Frenk üzümü nasıl tüketilir?

Mayhoş ve yoğun tadı nedeniyle sıklıkla reçel veya marmelat şeklinde tüketilen frenk üzümü, soslarda, tatlılarda ve salatalarda da lezzetli bir malzeme olarak kullanılabilen bir besin. Aynı zamanda şurubu içeceklere katılabiliyor veya meyvenin kendisinden likör veya meyve suyu hazırlanabiliyor.

Ekşi ve mayhoş meyve tercih edenler için frenk üzümü, olduğu gibi de yenilebilmektedir. Şifa niyetine tüketileceği zaman, olduğu gibi çiğ halde yenmesi önerilir.

Frenk üzümünün faydaları nelerdir?

Vitamin deposu

Frenk üzümü B ve C vitaminleri içerir. Ayrıca manganez, fosfor, demir, bakır, potasyum mineralleri bakımından zengindir. Frenk üzümü yüksek oranda lif içerir.

Ateş düşürüyor

Ateş düşürücü özelliği vardır, terleyerek vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Adet sancılarına birebir

Adet döneminde yaşanan ağrı, kramp ve huzursuzluk gibi belirtilerin azaltılmasına yardımcı olur.

Kabızlık sorununu çözer

Hafif laksatif etkisi vardır, bağırsakları çalıştırır, kabızlık sorununu önler. İştah açıcı etkisi bulunmaktadır.

Böbrek taşını giderir

İdrar söktürücü özelliği ile böbreklerin çalışmasını destekler, böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunların önlenmesine önemli ölçüde yardımcı olur.

Sindirim sistemine iyi gelir

Sindirim sistemini rahatlatır, hazımsızlığa bağlı gelişen gaz ve ağrı gibi şikayetleri önler.

Gut hastalığına ve romatizmaya iyi geliyor

Bitkinin yapraklarından yapılan frenk üzümü çayının da gut ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Ağız yaralarını yok eder

Yine yapraklardan yapılan infüzyon, yaraları iyileştirmede yardımcıdır, ağız enfeksiyonu durumunda gargara şeklinde kullanılarak fayda gösterir.