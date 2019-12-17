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Kekik otunun faydaları neler taş oluşumunu azaltıyor!

Kokusuyla mest eden kekik otunun böbreklerdeki taş oluşumunu engellediğini biliyor muydunuz. İşte bu mucizevi otun bilinmeyen daha birçok faydası!

Kekik otunun faydaları neler taş oluşumunu azaltıyor!
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Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kekiğin insan sağlığına olan faydalarını duymuş muydunuz? Kendine has bir kokusu olan bu şahane lezzet bağışıklık sistemini güçlendirmekten tutun da antiseptik özelliği sayesinde vücuda olan faydalarına kadar birçok konuda yarar sağlamaktadır. Peki kekik otunun faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

Gaz şişkinliğine fayda sağlıyor 

Kekik çayı yağlı ve karbonatlı yiyeceklerin midede neden olduğu gaz ve şişkinliğe birebir fayda sağlar.Yağlı ve karbonatlı yiyeceklerin Antibakteriyel özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikalleri vücuttan idrar yolu ile atar. Yemek borusu mide ve bağırsaklarda toksin birikimini önler. 

Kum ve taş oluşumunu azaltır 

Böbreklerdeki sıvı oranının dengelenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra zararlı bakterilerin idrar yoluyla atılmasını sağlar. Ve kum, taş oluşumunu azaltır. 

Cilt lekelerini gidererek cilde parlaklık sağlar 

Cildi derinlemesine temizlemeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra cildin sıkılaşmasını sağlar ve dahası lekelerin gidererek cilde parlaklık sağlar. 

Depresyona ve strese iyi geliyor 

Yapılan araştırmalara göre kekik çayı, dopamin ve serotinin mutluluk  hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Uzmanlar özellikle depresyona ya da strese meyilli kişilerin tüketmesi gereken önemli bir bitki olduğunu vurguluyor.

KEKİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR

Mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan enfeksiyon ya da üst solunum yolları hastalıkları sonucu ortaya çıkan boğaz ağrısını da dindirmek için tüketilmesi gerekir. Kekik çayının bu hastalıklarda etkili olması için iki yemek kaşığı kekik 3 bardak su, bir diş sarımsak ve 6 damla limonu iyice karıştırıp 10 dakika kaynatıp tüketiniz.

 

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