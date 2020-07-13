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Kemik suyunun faydaları neler sıkı bir cildin sırrı!

Düzenli olarak kemik suyu içmek, cilt sağlığına iyi geliyor, cildin sıkılaşmasını sağlıyor. İşte kemik suyunun mucizevi faydaları...

Kemik suyunun faydaları neler sıkı bir cildin sırrı!
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Son yıllarda kemik suyunun sağlığa olan faydalarının ortaya çıkması sayesinde kemik suyu, sık tüketilen besinlerden birine dönüştü. Haftada iki gün kemik suyu içmek cilt sağlığı için büyük fayda sağlıyor. Elmaelma.com olarak sizlere kemik suyunun faydalarının neler olduğunu araştırdık. Peki kemik suyunun faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları! 

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Eski çağlarda mevsim geçişlerinde sıklıkla tüketilen kemik suyu bağışıklığı güçlendirerek grip ve nezle gibi virüslü hastalıklara karşı kalkan oluşturur. 

Kan yapısını güçlendiren minealler içerir

Kemik kaynatılınca içerisinden suya geçen ilikler kan yapısını güçlendirici vitamin ve mineraller taşımaktadır. Genellikle eski zamanlardaki insanların sağlıklarını bu suya borçlu oldukları düşünülür. 

Sıkı ve genç cildin sırrı!

Marketten aldığımız paketli gıdaların çoğu cildimize zarar veriyor. Yüksek şeker ve tuz oranları ile cilt yapımızda proteinleri emiyor, sıkı bir görünüme engel oluyor. Sıkı bir cilt için ise kolajenden zengin gıdaların tüketilmesi gerekiyor. İşte bu noktada devreye kemik suyu giriyor. Uzmanlar, sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu içilmesini öneriyor.

Beyin sağlığı için birebir

Bazı hastalıklar, ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin oranını artırarak  birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Ancak kemik suyu içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini azaltır. Ayrıca beyin sağlığı içinde birebir faydalı besinlerden biridir. Antioksidan özelliği olan kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Hazımsızlığa iyi geliyor

Bağırsakların ve midenin iyi çalışmasını destekleyerek; hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önler.

 

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