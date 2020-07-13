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Şarkıcı Simge Sağın sarı bikinili pozuyla takipçilerinden tam not aldı!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatilin tadını İzmir'de bir kampta çıkarıyor. Sarı bikinisiyle hamakta poz veren Sağın, takipçilerinden tam not aldı.

Şarkıcı Simge Sağın sarı bikinili pozuyla takipçilerinden tam not aldı!
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Karantina süreci boyunca evde kalan şarkıcı Simge Sağın, normalleşme adımlarıyla İzmir'e tatile gitti. Tatil için İzmir'in güneyindeki kamp alanını seçen Sağın, pozlarıyla göz doldurdu. 

Kamp hayatı güzeldir

Sosyal medya hesabından hamakta keyif yaparken sarı bikinisiyle çekilmiş bir karesini paylaşan Simge Sağın, bu pozunun altına "Kamp hayatı güzeldir" açıklamasını düştü. Sağın'ın paylaşımı hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni aldı. 

Simge Sağın kimdir, kaç yaşında?

Şarkıcı Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli‘de dünyaya gelmiştir. Babası müzisyen olan Simge, küçüklüğünden itibaren müzikle iç içe olmuştur. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan Simge, zamanla kendi bestelerini de yapmaya başlamıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra popüler müzik camiasında çalışmaya başlayan Simge Sağın, ilk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazandı. Sonrasında Gülşen’e 4 yıl, Yaşar Günaçgün’e ve Serdar Ortaç’a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti. 

2011 yılında ilk albümü ‘Yeni Çıktı’yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkaran Simge, bir anda en çok dinlenenler arasına girdi. 

2014 yılında bu kez prodüktörlüğünü kendi üstlendiği ‘Bip Bip’ adlı ikinci EP albümünü çıkardı. Doğan Music Company etiketiyle piyasaya çıkan albümde, albümle aynı ismi taşıyan Bip Bip şarkısı YouTube’da 30 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı. 

2015 yılında Ozan Bayraşa prodüktörlüğünde Fransız şarkıcı Riff Cohen’in ‘Dans Mon Quartier’in Türkçe sözlerle cover hali olan ‘Miş Miş’ adlı ilk teklisini çıkardı. Yine Doğan Music etiketiyle çıkan tekli Türkiye Resmi Listelerinde 1 numaraya yükseldi. 

29 Ocak 2016’da ikinci teklisi olan ‘Yankı’yı yayımlayan şarkıcı, bu şarkıyı Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner ile birlikte hazırladı.  Simge Sağın, aranjör Ozan Bayraşa ile birlikte.  Simge Sağın, Erdem Kınay prodüktörlüğündeki “Yeni Çıktı” adlı ilk albümünü 2011 yılında yayınladı. 2015 yılında “Miş Miş” adlı ilk teklisini çıkardı. 

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